Les exportations de pétrole du Venezuela sont paralysées par les troubles politiques, selon certaines sources

Les exportations de pétrole du Venezuela, qui étaient tombées au plus bas en raison du blocus annoncé par le président américain Donald Trump de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant des eaux du pays, sont maintenant paralysées car les capitaines de port n'ont pas reçu de demandes d'autorisation pour que les navires chargés puissent prendre la mer, ont déclaré samedi quatre sources proches des opérations.

Cette paralysie survient alors que les États-Unis ont expulsé le président Nicolas Maduro et son épouse de la capitale Caracas et annoncé qu'ils allaient superviser une transition politique dans ce pays d'Amérique du Sud.

Le président Trump a déclaré samedi qu'un "embargo pétrolier" sur le pays était pleinement en vigueur.

Plusieurs navires qui ont récemment chargé du brut et du carburant à destination notamment des États-Unis et de l'Asie n'ont pas pris la mer, tandis que d'autres qui avaient attendu pour charger sont repartis à vide, selon les données de surveillance. Aucun pétrolier ne chargeait samedi dans le principal port pétrolier du pays, Jose, selon TankerTrackers.com.

Une suspension totale des exportations de pétrole, y compris des pétroliers affrétés par le principal partenaire de PDVSA, Chevron CVX.N , pourrait accélérer la nécessité pour le pays de réduire la production des champs pétroliers, étant donné que les réservoirs de stockage et même les navires utilisés pour le stockage flottant se sont remplis rapidement ces dernières semaines, selon des sources et des documents de PDVSA.

PDVSA et Chevron n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.