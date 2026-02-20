Le risque géopolitique refait surface

Flash Marchés Edram

Les tensions géopolitiques restent fortes avec l'échec des négociations Ukraine–Russie, la prolongation des discussions États-Unis–Iran, la poursuite du déploiement de l'armada américaine dans la région et le risque de fermeture partielle du détroit d'Ormuz.

Aux États-Unis, les minutes du FOMC révèlent des divergences entre les gouverneurs face à une inflation encore au-dessus de la cible mais en décélération et une croissance résiliente, ce qui plaide pour la patience avant de nouvelles baisses de taux.

Au Royaume-Uni, la dégradation du marché du travail, avec un taux de chômage à 5,2 %, son plus haut niveau depuis cinq ans, favorise les anticipations de deux baisses des taux directeurs d'ici juin.

Au cœur des préoccupations, les tensions politiques internationales restent vives. Les négociations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie à Genève ont connu un nouvel échec en raison de divergences territoriales fondamentales. Les discussions entre les États-Unis et l'Iran sont prolongées de quinze jours, tandis que l'armada américaine continue de se déployer dans la région. Le risque d'une frappe américaine est renforcé par les déclarations de Donald Trump. Le risque d'une fermeture partielle du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour 20 % de la production mondiale de pétrole brut, soutient la prime de risque sur le pétrole, avec un Brent approchant les 70 à 72 $ le baril, ainsi que l'attrait pour les actifs refuges tels que le franc suisse ou l'or.

Sur le plan macroéconomique, la semaine est marquée par des données contrastées. Aux États-Unis, malgré un ralentissement prévu du PIB au 4e trimestre 2025, l'économie affiche une résilience notable, portée par une production industrielle robuste et une dynamique de l'emploi plutôt stable. Les minutes récentes du FOMC traduisent une divergence croissante entre les gouverneurs face à une inflation toujours au-dessus des objectifs mais dont la décélération surprend et une croissance toujours résiliente invitant à la patience avant de baisser les taux davantage.

Enfin, au Japon, la Première ministre Sanae Takaichi a annoncé un cadre budgétaire pluriannuel visant à contrôler l'endettement public tout en soutenant la croissance via des investissements stratégiques. Cette annonce a rassuré les marchés, permis un recul des taux d'emprunts japonais et un raffermissement du yen. La décélération de l'inflation à +1,5 % en janvier permet à la Banque du Japon de différer, pour l'instant, ses hausses de taux.

L'environnement nous semble porteur pour les actions, tant au niveau microéconomique, au regard de cette saison des résultats de bonne facture, que macroéconomique, avec des croissances nominales encore soutenues et des surprises positives sur l'inflation. À plus court terme, les tensions géopolitiques peuvent engendrer de la volatilité et invitent à la diversification. Les segments de marchés actions délaissés ces dernières années résistent bien (small caps, value, secteurs liés aux actifs physiques comme le pétrole). Les marchés de taux offrent également à nouveau des relais de diversification. Avec le mouvement de désinflation, la corrélation est redevenue négative entre actions et obligations, redonnant aux Treasuries un rôle de diversification et de protection dans les portefeuilles. Nous conservons ainsi notre vue positive sur les emprunts d'État US et le segment Investment Grade. Autre actif qui pourrait retrouver son pouvoir de diversification : le dollar. Alors que nous étions sous-pondérés en 2025, nous passons maintenant à une position neutre sur le dollar vs euro.