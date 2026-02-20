L'Europe finit dans le vert, la Cour Suprême annule les droits de douane US

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, amplifiant leurs gains dans l'après-midi après que la Cour suprême ‌des Etats-Unis a annulé les droits de douane "réciproques" instaurés en avril dernier par Donald Trump à l'encontre de la plupart des partenaires commerciaux de Washington.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,39% à 8.515,49 points. À Francfort, le Dax a ​avancé de 0,81% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 1,07%, le FTSEurofirst 300 de 0,84% et le Stoxx 600 de 0,76%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 2,01% et le CAC 40 2,45%

La Bourse de New York, qui avait ouvert dans le rouge, évolue en territoire positif, le Dow Jones gagnant 0,24%, le Standard & Poor's 500 0,62% et le Nasdaq Composite 1,06%.

Dans une décision très attendue, la plus ​haute juridiction américaine estime que le locataire de la Maison blanche n'avait pas le droit d'invoquer une loi de 1977, l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), pour imposer des novueaux droits de douane sans l'approbation du Congrès.

L'imposition d'une série de surtaxes massives contre les principaux partenaires de Washington, y compris l'Union européenne (UE), a ​déclenché plusieurs semaines de turbulences boursières au printemps 2025, marquant le début d'une série de revirements de Donald Trump, qui ⁠a utilisé la politique commerciale comme arme de pression dans sa politique étrangère.

"Je pense que les investisseurs ont longtemps considéré les droits de douane comme un élément négatif, donc la réaction initiale du marché à ‌la hausse est un soulagement, car cela pourrait signifier la fin des droits de douane comme stratégie principale de l'administration", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investment.

"L'aspect négatif concerne ce qu'il adviendra de l'argent déjà versé. Et le fait que cette administration ait compté sur les droits de douane comme technique d'équilibrage budgétaire va créer une certaine confusion", ajoute-t-il.

Jusqu'à la décision ​de la Cour suprême, la séance de vendredi avait été marquée en Europe par une ‌nouvelle avalanche de résultats d'entreprises, qui soutenaient surtout le secteur du luxe européen et les grandes marques françaises, ainsi que par des données favorables sur l'activité ⁠du secteur privé de la zone euro.

Aux Etats-Unis, les investisseurs intégraient les données montrant un fort ralentissement de la croissance économique américaine au quatrième trimestre, affectée par le "shutdown" de l'automne dernier et une accélération de l'inflation en décembre.

VALEURS

Le secteur du luxe s'est distingué après les résultats de Moncler (+13%), LVHM et Hermès gagnant entre 4,3% et 3,5%. La décision de la Cour Suprême a encore amplifié leurs gains dans l'après-midi. Sur le Stoxx, le secteur a grimpé de 3,15%.

Danone a abandonné ⁠0,70%, ses résultats financiers ayant été obscurcis par ‌les importants rappels de laits infantiles.

Imerys a perdu pour sa part plus de 6% après avoir annoncé un Ebitda annuel en forte baisse.

Air Liquide, qui a dépassé les attentes en 2025, a ⁠grimpé de 4,7%.

Au niveau sectoriel, les biens personnels et ménagers ont augmenté de 2,8% et les valeurs automobiles de 0,41%, soutenus par les nouvelles provenant du front commercial.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité du secteur privé dans la zone euro a ‌accéléré plus que prévu en février, à la faveur d'un retour à la croissance du secteur manufacturier, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont ⁠progressé à leur rythme annuel le plus rapide depuis près de quatre ans, selon les données officielles publiées vendredi.

Aux Etats-Unis, le moral des ménages s'est moins ⁠amelioré que prévu initialement en février, montrent vendredi les résultats ‌définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Le dollar recule et est en passe de mettre fin à une série de quatre séances consécutives de hausse après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane ​du président Donald Trump.

Le billet vert perd 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro grappille à son tour 0,02% ‌à 1,1774 dollar.

La livre sterling gagne 0,19% face au dollar, aidé par la baisse du billet vert mais aussi par les chiffres encourageants sur les ventes au détail du mois de janvier.

TAUX

Les rendements obligataires progressent aux Etats-Unis après la décision de la Cour Suprême, réagissant principalement ​à l'incertitude qui plane sur les recettes futures du gouvernement fédéral dans le nouveau scénario commercial ouvert par la justice américaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend près de 2 points de base à 4,0941%. Le deux ans gagne 1,2 point de base à 3,4822%.

"La grande question pour tout le monde est de savoir ce qu'il adviendra exactement des remboursements, si cela signifie que le gouvernement devra rembourser les recettes douanières et dans quels délais" a déclaré ⁠Gennadiy Goldberg, responsable du marché obligataire chez TD Securities à New York.

Dans la zone euro, les rendements ont fini dans le désordre : celui du Bund allemand à dix ans a légèrement reculé pour s'établir à 2,7382%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a pris 1,4 point de base à 2,0702%.

Ils enregistrent leur deuxième baisse hebdomadaire consécutive, dans une semaine dominée par les spéculations sur une fin prématurée du mandat de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).

PÉTROLE

Les cours du brut sont en légère baisse mais s'acheminent vers leur premier gain hebdomadaire en trois semaines sur fond de craintes d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran après que le président Donald Trump a exhorté jeudi l'Iran à conclure un accord sur son programme nucléaire, fixant un délai de 10 à 15 jours.

Le Brent recule de 0,39% à 71,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,36% à 66,19 dollars.

A SUIVRE ​LE 23 FÉVRIER :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)