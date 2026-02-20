Les Bourses européennes terminent la séance en hausse

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi, à l'issue d'une séance marquée le jugement de la Cour suprême des Etats-Unis qui a déclaré illégale une bonne partie des droits de douane mis en place par l'administration Trump.

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1,39%, touchant un nouveau record en clôture à 8.515,49 points, de même pour Londres (+0,56%) à 10.686,89 points. Francfort a gagné 0,87%, Madrid 0,94%, Milan a bondi de 1,48%.

