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Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté à 1,08 million de barils par jour en septembre, selon les données
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 18:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de pétrole du Venezuela ont reculé à 1,08 million de barils par jour (bpd) en septembre, contre 1,19 million de bpd le mois précédent, sous la pression exercée par les négociants sur la société d'État PDVSA pour qu'elle accorde des remises sur les prix afin de compenser la hausse des frais de transport, selon des données publiées jeudi.

Les exportations de pétrole du Venezuela vers les États-Unis ont augmenté pour atteindre 629 000 bpd en septembre, contre 553 000 bpd en août, mais les livraisons vers l'Inde et l'Europe ont chuté le mois dernier, s'établissant respectivement à 253 000 bpd et 86 000 bpd, selon ces données.

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