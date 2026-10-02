Nike prévoit de nouvelles suppressions d'emplois pour relancer son redressement qui piétine et s'attend à une forte baisse de son chiffre d'affaires

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* Le nombre et les lieux des suppressions d’emplois restent inconnus; celles-ci débuteront en 2027

* Le chiffre d'affaires annuel devrait enregistrer une baisse à un chiffre élevé, inférieure aux estimations

* Le chiffre d'affaires de Nike en Chine s'effondre de 26 % au premier trimestre, alors que la chute des ventes s'accélère

(Ajout de détails aux paragraphes 20 et 21)

par Danielle Kaye et Angela Christy M

Nike NKE.N intensifie sa restructuration sous la houlette de son directeur général Elliott Hill alors que ses difficultés en Chine s’aggravent. Le géant des vêtements de sport a annoncé un plan visant à supprimer davantage d’emplois et à réorganiser ses divisions commerciales mondiales après avoir prévu une baisse étonnamment forte de son chiffre d’affaires annuel.

Les prévisions mitigées publiées jeudi ont souligné que les difficultés de Nike risquent de persister pendant au moins plusieurs trimestres encore — en particulier en Chine, où les ventes ont chuté de 26 % à taux directeur constant au premier trimestre —, ce qui renforce l’inquiétude des investisseurs quant au rythme du redressement mené par M. Hill. Son action a chuté de 8,5 % en séance prolongée.

Au cours des deux premières années du mandat de Hill, l’entreprise s’est efforcée de relancer la croissance en se recentrant sur des disciplines sportives clés telles que la course à pied et en renouant des liens avec les détaillants grossistes. Mais selon les analystes, ses difficultés tiennent en grande partie à l’incapacité de lancer suffisamment de nouveaux produits attractifs, ce qui a entraîné une recrudescence des promotions et des remises.

« Notre activité Nike Performance n’est pas encore suffisamment importante pour compenser la pression que nous subissons dans les segments Nike Sportswear, Jordan Brand et Grande Chine », a déclaré M. Hill lors d’une conférence téléphonique post-résultats. Redynamiser ces secteurs en difficulté de l’activité de Nike « prendra du temps », a-t-il ajouté, soulignant une réduction délibérée du volume des lancements de modèles rétro Jordan.

La société, qui n’a pas non plus répondu aux attentes des analystes concernant son chiffre d’affaires du premier trimestre, a dévoilé des changements dans son modèle opérationnel, notamment des suppressions d’emplois et une réorganisation en trois régions géographiques — Amériques, Asie-Pacifique et Grande Chine, et EMEA — au lieu de quatre. Elle prévoit d’ouvrir un nouveau campus en Inde « doté de solides capacités et d’un accès aux talents ».

Nike a précisé que la société ne connaissait pas encore le nombre de postes qui seraient supprimés dans le cadre de cette restructuration. Elle commencera à en informer ses employés en 2027.

Ce programme, qui s’inscrit dans la continuité des précédentes vagues de licenciements , dont une annoncée plus tôt cette année, devrait permettre de réaliser environ 2,5 milliards de dollars d’économies d’ici l’exercice 2031, la majeure partie de ces économies devant être réalisée au cours des exercices 2029 et 2030.

Nike s’attend à ce que son chiffre d’affaires recule d’un pourcentage à un chiffre élevé au cours de l’exercice 2027. Selon les données compilées par LSEG, les analystes estiment en moyenne que le chiffre d’affaires annuel devrait baisser d’environ 2 %.

« Il n’y a rien de fondamentalement mauvais dans les plans de restructuration) d’ (, mais ils suggèrent que le modèle actuel de Nike n’est pas vraiment adapté à son objectif, ce qui soulève la question de savoir pourquoi ces changements n’ont pas été mis en œuvre plus tôt », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

LES VENTES EN CHINE S'EFFONDENT, ENCORE UNE FOIS

La Chine, qui a toujours été un moteur de profits pour Nike, a affiché une faiblesse particulière au cours des derniers trimestres, alors que les concurrents internationaux et les groupes nationaux de vêtements de sport gagnent du terrain. Les investisseurs restent attentifs à tout signe d’amélioration, qui, selon les analystes, dépendra en grande partie de l’innovation produit au niveau local.

Les ventes en Chine ont baissé pendant neuf trimestres consécutifs, le ralentissement s’étant accéléré au cours de la période considérée. La région représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike et constitue son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La société a récemment annoncé qu’à partir de janvier, elle retirerait les droits de vente en ligne à certains de ses plus grands partenaires de distribution en Chine — un pari risqué visant à relancer son activité grâce à un contrôle plus strict des prix et de la distribution.

Mais cette « remise à plat » du secteur numérique prendra « plusieurs saisons », a averti M. Hill jeudi, ajoutant que le chiffre d’affaires et la rentabilité à court terme en Chine en pâtiraient.

Les analystes se sont également demandé si ces mesures brutales, bien qu’elles soient susceptibles d’aider Nike à lutter contre la pratique généralisée des remises, parviendront à convaincre les consommateurs chinois qu’ils veulent ce que Nike propose.

« Nike n’a pas de problème de distribution en Chine, mais plutôt un problème de produits », a déclaré Laurent Vasilescu, analyste senior chez BNP Paribas, dans une note de recherche, ajoutant qu’il était surpris par la rapidité avec laquelle l’entreprise avait décidé de mettre fin à la vente en gros en ligne en Chine.

Les ventes en Amérique du Nord, le principal marché de Nike, ont progressé de 2 % à taux directeur constant, ce qui témoigne d’une relative bonne tenue au premier trimestre. La division « Performance » de Nike, en particulier, a contribué à cette croissance, tirant parti de la Coupe du monde, a précisé M. Hill.

Pour aggraver encore les difficultés de l’entreprise, la star française du football Kylian Mbappé a mis fin en septembre à un partenariat de deux décennies avec Nike et a rejoint On, son concurrent basé en Suisse.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Nike a reculé d’environ 4 % pour s’établir à 11,21 milliards de dollars au premier trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 11,32 milliards de dollars.

Sa marge brute a toutefois progressé de 60 points de base pour atteindre 42,8 % au cours du trimestre clos le 31 août, grâce à la baisse des coûts d’entreposage et de logistique.

M. Hill a déclaré que Nike actualiserait ses objectifs tout au long de l’exercice fiscal, qui débute en novembre, à mesure qu’elle mettra en œuvre son plan de restructuration.

La société avait retiré ses prévisions annuelles en octobre 2024 afin de donner au nouveau directeur général de l'époque, M. Hill, une certaine marge de manœuvre pour évaluer ses activités.

En septembre, S&P Dow Jones Indices a retiré Nike de l’

.OEX S&P 100 dans le cadre d’un rééquilibrage trimestriel, après 18 ans de présence dans cet indice regroupant les valeurs phares.