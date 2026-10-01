Les exportations de pétrole du Venezuela ont baissé en septembre en raison des coûts de fret élevés, selon les données

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(Ajout de graphiques, de détails et de données tout au long du texte)

* Les expéditions vers les États-Unis sont passées de 553.000 barils par jour à 629.000 barils par jour

* Les exportations vers l'Inde et l'Europe ont baissé par rapport aux niveaux d'août

* Les stocks de brut à José ont légèrement diminué par rapport aux niveaux élevés enregistrés plus tôt cette année

par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela ont reculé de près de 9 % en septembre par rapport au mois précédent, pour s’établir à 1,08 million de barils par jour, les négociants ayant fait pression sur la société d’État PDVSA pour obtenir des remises afin de compenser la hausse des coûts de transport, selon des données publiées jeudi.

Des sociétés de négoce internationales, notamment Vitol et Trafigura, ont commencé le mois dernier à faire pression pour obtenir des remises plus importantes sur le brut vénézuélien, la hausse des coûts de fret ayant réduit leurs marges, ce qui a contribué à des changements d’itinéraires des pétroliers et à des retards d'expédition accumulés au cours des mois précédents.

Selon des négociants et des transporteurs, cette situation devrait continuer à peser sur la demande de brut vénézuélien ce mois-ci.

Les exportations de pétrole du Venezuela, placées sous la tutelle de Washington depuis la capture par les forces américaines de l’ancien président Nicolas Maduro en janvier, ont augmenté vers les États-Unis le mois dernier, avec 629.000 barils par jour expédiés vers cette destination, contre 553.000 barils par jour en août.

Les expéditions vers l’Inde ont chuté à 253.000 barils par jour, contre 297.000 en août, tandis que celles vers l’Europe ont diminué pour s’établir à environ 86.000 barils par jour, contre 260.000 auparavant. Les exportations vers les terminaux de stockage des Caraïbes ont augmenté, passant de 60.000 à 76.000 barils par jour au cours de cette période, selon ces données, qui s’appuient sur les mouvements des pétroliers.

Les exportations de brut vénézuélien par le géant américain de l’énergie Chevron CVX.N , principal partenaire de PDVSA dans le cadre d’une coentreprise, sont restées pratiquement inchangées à 283.000 barils par jour en septembre, tandis que les sociétés de négoce ont expédié environ 637.000 barils par jour vers plusieurs destinations, soit un chiffre supérieur aux 597.000 barils par jour enregistrés en août.

Le Venezuela a également exporté quelque 204.000 tonnes métriques de dérivés pétroliers et de produits pétrochimiques en septembre, soit une hausse par rapport aux 190.000 tonnes du mois précédent, la demande mondiale de produits tels que le méthanol et l’ammoniac restant forte.

Les importations de naphta lourd et d’autres produits raffinés par ce pays d’Amérique du Sud ont reculé à 99.000 barils par jour le mois dernier, contre 166.000 barils par jour en août, selon ces données.

Les stocks de brut au terminal de José, le plus grand du pays, ont légèrement diminué par rapport aux niveaux élevés enregistrés plus tôt cette année, selon des documents internes de PDVSA.

Le Venezuela a produit 1,2 million de barils par jour de pétrole brut en août, un chiffre inchangé par rapport à juillet mais supérieur à celui du même mois de l’année dernière, a-t-il indiqué à l’OPEP .