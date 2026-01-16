Les exportations de pétrole du CPC ont baissé de 24 % en décembre, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine le pétrole du Kazakhstan vers un terminal russe en mer Noire, ont chuté de 24% en décembre, à la suite d'une attaque de drone, a déclaré vendredi à Reuters une source industrielle au fait des données.

Les exportations ont diminué en décembre par rapport à novembre pour atteindre 3,98 millions de tonnes métriques, soit environ 1,02 million de barils par jour, selon la source.

La baisse de décembre a contrasté fortement avec la hausse des exportations au cours des mois précédents en 2025, en raison de l'augmentation de la production dans les champs pétroliers du Kazakhstan.

Les flux ont augmenté d'environ 12 % pour atteindre un record de 70,5 millions de tonnes métriques, soit environ 1,5 million de barils par jour, en 2025, selon la source.

Le CPC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.