Les exportations de pétrole canadien par oléoduc vers les États-Unis atteindront un niveau record en 2022
information fournie par Reuters15/09/2023 à 04:40
14 septembre (Reuters) - L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (CER):
* DÉCLARE QUE LES QUATRE PRINCIPAUX OLÉODUCS CANADIENS D'EXPORTATION DE PÉTROLE DU BASSIN SÉDIMENTAIRE DE L'OUEST CANADIEN VERS LES ÉTATS-UNIS ONT ATTEINT DES DÉBITS RECORDS EN 2022 ET ONT FONCTIONNÉ PRESQUE À PLEINE CAPACITÉ
* DÉCLARE QUE LES DÉBITS ÉLEVÉS SONT DUS À L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE, QUI A ÉGALEMENT ATTEINT UN NIVEAU RECORD EN 2022
* INDIQUE QU'AU POINT CLÉ EX-GRETNA D'ENBRIDGE MAINLINE AU MANITOBA, LE DÉBIT A AUGMENTÉ RÉGULIÈREMENT TOUT AU LONG DE 2022 ET A ATTEINT LE NIVEAU RECORD DE 3,2 MILLIONS DE BPJ EN DÉCEMBRE; LE DÉBIT ANNUEL MOYEN EN 2022 A ÉTÉ SUPÉRIEUR DE 7 % À CELUI DE 2021
* L'OLÉODUC KEYSTONE A TRANSPORTÉ EN MOYENNE 582 000 BPJ EN 2022, CONTRE 602 000 BPJ EN 2021, SOIT UNE BAISSE DE 3,4%
* L'OLÉODUC KEYSTONE A ÉTÉ FERMÉ LE 7 DÉCEMBRE 2022 À LA SUITE D'UN DÉVERSEMENT À L'ADRESSE (link) DANS LE COMTÉ DE WASHINGTON, AU KANSAS, CE QUI A FAIT CHUTER LE DÉBIT À 338 000 BPJ, SOIT UNE BAISSE DE 44 % PAR RAPPORT AU MOIS PRÉCÉDENT
* L'OLÉODUC TRANS MOUNTAIN A CONTINUÉ À FONCTIONNER À PLEINE CAPACITÉ, TRANSPORTANT UNE MOYENNE ANNUELLE RECORD DE 322 000 BPJ EN 2022, SOIT UNE HAUSSE DE 9,1 % PAR RAPPORT AUX VOLUMES DE 2021
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