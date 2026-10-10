Panama : un puissant séisme provoque d'importants dégâts, des blessés

Des bâtiments se sont effondrés sur des véhicules dans la ville de Penonomé, au Panama, après un séisme de 7.7 le 9 octobre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Un séisme de magnitude 7,7 a déclenché vendredi la panique dans la capitale du Panama et provoqué l'effondrement de bâtiments et de routes, les autorités faisant état d'au moins deux blessés mais pas de morts, selon un bilan préliminaire.

"C'était horrible, nous n'avions jamais vécu ça. Ma fille est restée coincée à l'école. Dieu merci, nous allons bien", a déclaré à l'AFP Juana Alveo, 38 ans, caissière dans un magasin à Penonomé, l'une des zones les plus touchées, à environ 130 kilomètres de l'épicentre.

Des journalistes de l'AFP ont observé plusieurs édifices effondrés et une cathédrale endommagée dans cette ville de la province de Coclé mais aussi dans le village de pêcheurs de Santa Catalina, dans la province de Veraguas.

Le bureau du gouverneur de Penonomé a été éventré par un séisme de magnitude 7,7 au Panama, le 9 octobre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le tremblement de terre s'est produit à 12H56 heure locale (17H56 GMT), avec un épicentre situé à 10 km de la petite ville de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera (centre-sud), selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Il n'y a pas eu "jusqu'à présent" de signalement "de personnes tuées" par le séisme, a indiqué à l'AFP le chef du Centre des opérations d'urgence, René García.

Deux personnes ont été blessées après être restées piégées par l'effondrement de bâtiments à Veraguas, a-t-il précisé.

La cathédrale de Penonomé a été endommagée après un séisme de magnitude 7,7 au Panama, le 9 octobre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

"Je suis sous le choc et je n'ai pas pu joindre ma famille", a témoigné auprès de l'AFP Luis Poveda, employé d'une usine située à Santiago de Veraguas, dans le centre du pays.

C'était "de la folie", raconte Ariel Apolayo, enseignant de 46 ans. "Nous pensions qu'il (le séisme) était léger, mais ensuite il s'est fait sentir plus fort, et encore plus fort. Les voitures tanguaient", a-t-il raconté.

"Nous sommes tous sortis en courant du bâtiment, les lignes électriques bougeaient", a dit à l'AFP Arnulfo Santos, un autre salarié interrogé dans cette ville.

Un policier panaméen et un secouriste montent la garde à côté d'un immeuble effondré après un séisme, à Penonomé, au Panama, le 9 octobre 2026 ( AFP / Daniel DE CARTERET )

Les autorités du canal de Panama ont annoncé que la voie reliant le Pacifique et l'Atlantique et par laquelle transite 5% du commerce maritime mondial fonctionnait "normalement". Des équipes spécialisées inspectent ses installations.

L'aéroport international de Tocumen, important hub aérien en Amérique latine, a été temporairement fermé et plusieurs vols détournés vers d'autres terminaux aériens, à titre préventif, selon l'aéronautique civile.

Tonosí, une localité de 9.000 habitants à quelque 360 kilomètres de la ville de Panama, a été l'une des plus touchées par le séisme et n'est plus accessible par voie terrestre, ont précisé les autorités.

"Grand désastre"

Vue aérienne de la baie dans la ville de Panama, après un puissant séisme, le 9 octobre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le président panaméen José Raul Mulino s'est rendu à Penonomé en fin d'après-midi.

"Nous faisons face à un grand désastre", a-t-il déclaré, en évoquant des routes "totalement effondrées" dans les zones les plus touchées. Il n'a pas indiqué s'il y avait des victimes.

Le ministère de l'Éducation a décrété la suspension des cours.

Le tremblement de terre, ressenti pendant environ une minute dans le pays de 4,5 millions d'habitants, a été puissant également dans la capitale Panama, peu habituée aux secousses, où des milliers de personnes apeurées ont quitté les immeubles, a constaté l'AFP.

"J'ai eu peur parce que la secousse a été très forte et longue. Des objets très lourds comme les commodes, le lit et tous les objets de la cuisine ont bougé, et les animaux étaient très agités", a déclaré à l'AFP Salomon Andion, 46 ans, après être sorti pour la deuxième fois de son immeuble de 15 étages à cause des répliques.

Des personnes évacuées d'un immeuble rassemblées sur une place après qu'un violent séisme a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / ARNULFO FRANCO )

Plus d'une centaine de répliques se sont produites après la secousse principale, qui a également été ressentie au Costa Rica voisin.

Les présidents de Colombie, d'Equateur et du Guatemala ont exprimé leur solidarité avec le Panama et se sont dit prêts à envoyer de l'aide si nécessaire.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé sur X que son pays se tenait "aux côtés du peuple panaméen" et annoncé mobiliser à la demande du Panama "des ressources et du personnel".

Ce séisme survient après plusieurs tremblements de terre dévastateurs en Amérique latine ces derniers mois, au Venezuela en juin et dans l'ouest de la Colombie en août.