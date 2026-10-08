Les exportations aérospatiales du Maroc pourraient atteindre 5 milliards de dollars, selon un groupe professionnel

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par Ahmed Eljechtimi

L'industrie aérospatiale marocaine pourrait voir ses exportations annuelles passer de 3 milliards de dollars l'année dernière à environ 5 milliards de dollars d'ici trois ans, grâce à l'arrivée de nouveaux fournisseurs fabriquant des pièces à forte valeur ajoutée, a déclaré le président de l'association professionnelle GIMAS.

Le secteur aérospatial de ce pays d'Afrique du Nord emploie environ 25 000 personnes réparties dans quelque 160 entreprises, parmi lesquelles figurent des fournisseurs d'Airbus AIR.PA , de Boeing BA.N et de Safran SAF.PA .

Le secteur vise à accroître la valeur ajoutée locale en allant au-delà de la production de composants individuels pour se tourner vers la fabrication de systèmes aérospatiaux plus complexes, a déclaré à Reuters le président de la GIMAS, Mohammed Bellatig, en marge du Salon aéronautique de Marrakech.

Il a ajouté que, dans un avenir proche, le Maroc assemblerait des moteurs et des trains d’atterrissage "afin d’apporter une valeur ajoutée bien supérieure à celle d’aujourd’hui".

Le groupe français de défense Safran renforce actuellement sa présence dans le pays en construisant des usines destinées à la production de trains d’atterrissage pour avions et de moteurs d’avion Airbus .

Le Maroc cherche également à prendre pied dans le secteur des drones, que les responsables considèrent comme un prolongement naturel des capacités déjà développées dans la construction aéronautique.

M. Bellatig a déclaré que la production de drones pourrait tirer parti de l’expertise en matière de matériaux, d’assemblage et d’ingénierie déjà présente dans le secteur aérospatial du pays.

Cette initiative a reçu un soutien supplémentaire lors du Salon aéronautique de Marrakech, qui s’est tenu du 7 au 10 octobre, où le Maroc a signé un protocole d’accord avec la start-up française de défense Harmattan AI en vue de fabriquer des drones autonomes marocains conçus pour des missions de frappe en profondeur à des portées pouvant atteindre 2 000 km, les technologies clés devant être développées et produites localement.

Ces dernières années, les autorités marocaines ont accordé des licences à une série de projets de drones locaux et soutenus par des capitaux étrangers, avec la participation d’entreprises telles que la société turque Baykar, fabricant du Bayraktar TB2.