Les expéditions de pétrole brut via le détroit d'Ormuz atteignent leur plus haut niveau depuis le début du conflit avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: le plan d'évacuation de l'ONU est suspendu après l'attaque d'un navire, paragraphes 17 à 20)

* Le trafic maritime via le détroit d’Ormuz augmente après l’accord de cessez-le-feu

* Les inquiétudes quant à la durée d’ouverture de la voie navigable stimulent également les échanges

* Difficile d’estimer le volume exact des échanges commerciaux

* Le nombre total de traversées ne représente toujours qu’une fraction de la moyenne quotidienne d’avant-guerre

* Une agence de l’ONU a lancé cette semaine un programme visant à évacuer les navires bloqués dans le Golfe

par Jonathan Saul et Florence Tan

Les expéditions de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis le début du conflit américano-israélien avec l’Iran en février, après la réouverture de la voie maritime suite à un accord de cessez-le-feu, selon des données publiées jeudi.

Les inquiétudes quant à la durée pendant laquelle le détroit resterait ouvert ont également stimulé les échanges. Toutefois, alors que les expéditions de pétrole ont augmenté en raison d’ une forte demande, notamment en Asie après des mois de perturbations, le nombre total de traversées reste bien inférieur à la moyenne quotidienne de 125 navires qui transitaient par le détroit avant le début du conflit, le 28 février.

Jeudi, quatre pétroliers transportant 6 millions de barils de pétrole brut ont traversé le détroit et 4 millions de barils supplémentaires de brut iranien à bord de deux pétroliers distincts ont également quitté la zone, selon une analyse de Kpler.

Mercredi, quelque 10,8 millions de barils de pétrole ont été expédiés à bord de six pétroliers, selon l’analyse de Kpler.

« Cette reprise reflète la capacité d’adaptation des systèmes d’exportation du golfe du Moyen-Orient plutôt qu’un retour pur et simple au niveau d’activité d’avant le conflit », a déclaré Kpler dans un rapport publié cette semaine.

De nombreux navires ont activé leurs transpondeurs AIS publics, mais certains ont pu passer inaperçus, en partie en raison d’importantes perturbations des signaux AIS, ainsi que du fait que certains navires ne signalent pas leurs mouvements dans le détroit. Il est donc difficile d’estimer le volume total des expéditions.

« Les niveaux de trafic restent inférieurs aux normes historiques, et les acteurs du marché continuent d’évaluer la pérennité du cadre actuel », a indiqué cette semaine la société grecque Allied Shipbroking dans un rapport.

« L’accord de 60 jours a réduit les risques immédiats pour la navigation, mais il n’a pas dissipé les incertitudes géopolitiques plus générales qui pèsent sur la région. »

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi lors du Forum mondial de l’énergie de Reuters à New York qu’environ 20 millions de barils de pétrole brut avaient transité par le détroit au cours des dernières 24 heures, ce qui représente environ un cinquième de la consommation mondiale et correspond aux niveaux observés ces derniers jours à la suite d’un premier accord entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit.

Le trafic dans le détroit d’Ormuz augmente chaque jour, bien que les navires évitent la zone centrale de la voie navigable. Selon une analyse des mouvements des navires, nombreux sont ceux qui ont choisi de longer la rive omanaise du détroit, tandis que peu d’entre eux optent pour les eaux iraniennes.

Le « dispositif de séparation du trafic », adopté par l’agence des Nations unies chargée de la navigation maritime en 1968, a établi des voies de circulation à travers les eaux iraniennes et omanaises du détroit. Cette section centrale est actuellement impraticable en raison du risque de mines, ont indiqué des sources du secteur du transport maritime et de la sécurité maritime.

Ces risques, conjugués à l’incertitude quant aux actions que pourraient mener les Gardiens de la révolution iraniens, ont encore davantage limité le trafic transitant par cette voie, ont indiqué des sources du secteur du transport maritime.

LE PLAN D’ÉVACUATION DE L’ONUSUSPENDU APRÈS L’ATTAQUE D’UN NAVIRE

Les Gardiens de la Révolution ont déclaré jeudi dans un communiqué que le passage en toute sécurité dans le détroit n’était possible que par les routes désignées par l’Iran, avertissant qu’une nouvelle route maritime proposée sans coordination avec Téhéran était inacceptable et présentait des risques pour la sécurité.

Le communiqué ajoute que des mesures seraient prises à l’encontre des navires qui ne respecteraient pas ces exigences.

Un porte-conteneurs a été endommagé après avoir été touché par un projectile alors qu’il tentait de franchir le détroit près des côtes omanaises jeudi.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’Iran avait tiré sur le cargo , qui avait signalé avoir été attaqué jeudi.

Plus tôt dans la journée de jeudi, les Gardiens de la révolution avaient ordonné à deux navires battant pavillon panaméen de changer de cap, a indiqué la société britannique de sécurité maritime Ambrey. L'attaque contre ce navire a conduit l'agence maritime des Nations unies à suspendre son programme d'évacuation volontaire , un programme destiné à permettre à des centaines de navires bloqués et à des milliers de marins de quitter le golfe en passant par le détroit.

“Afin de garantir une approche coordonnée et la sécurité de la navigation, le plan d’évacuation sera suspendu jusqu’à ce que la situation soit clarifiée,” a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) des Nations unies.