Les États-Unis vont prêter 53,3 millions de barils de pétrole de leur réserve stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les emprunteurs au paragraphe 2, ainsi que des informations générales sur les progrès réalisés par les États-Unis dans le cadre d'un accord mondial visant à libérer du pétrole provenant des réserves) par Timothy Gardner

L'administration Trump a déclaré lundi qu'elle prêterait aux entreprises énergétiques 53,3 millions de barils de brut provenant de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis dans le cadre d'un accord mondial visant à apaiser les marchés pétroliers qui ont connu une flambée en raison de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Neuf entreprises, dont Exxon Mobil XOM.N , Trafigura et Marathon Petroleum Company, n'ont emprunté qu'environ 58 %des 92,5 millions de barils que le ministère de l'Énergie avait proposé le mois dernier de prêter à partir de la SPR.

Au printemps dernier, le DOEavait déjà prêté environ 80 millions de barils provenant de la SPR, dans le cadre de son objectif de mettre sur le marché un total de 172 millions de barils.

Les États-Unis ont accepté ce volume plus important en mars dans le cadre d'un pacte conclu avec plus de 30 pays au sein de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) visant à mettre sur le marché environ 400 millions de barils. Cet accord visait à faire baisser les prix du pétrole et des carburants, poussés à la hausse par la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement par lequel transitaient habituellement environ 20 % du pétrole mondial chaque jour.

Fatih Birol, le directeur de l'AIE, a déclaré que la guerre avait provoqué la plus grave crise énergétique jamais connue . Si les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre persistent, l'AIE est prête à libérer du pétrole supplémentaire provenant des réserves stratégiques, a déclaré M. Birol le 7 mai. À ce jour, les pays membres ont libéré 20% des réserves disponibles, a indiqué M. Birol .

La flambée des prix des carburants constitue un risque pour les républicains, alliés du président Donald Trump, qui font campagne pour conserver leur faible majorité au Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint en moyenne 4,52 dollars le gallonlundi, leur plus haut niveau depuis 2022, selon les données de l'association automobile AAA.

Le DOE prête du pétrole provenant de la SPR à des entreprises qui le rembourseront en brut, avec des primes pouvant atteindre 24%. Le département affirme que ce système contribuera à stabiliser les marchés sans aucun coût pour les contribuables américains.

La SPR, stockée dans des cavités souterraines sur quatre sites situés sur les côtes du Texas et de la Louisiane, contient actuellement environ 384 millions de barils, soit moins que ce que la consommation mondiale représente en quatre jours.