Ilya Sutskever, ancien cadre d'OpenAI, affirme avoir passé un an à rassembler des preuves de la malhonnêteté présumée de Sam Altman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des détails issus de l'audience)

L'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever, a témoigné lundi avoir passé environ un an à rassembler des preuves à l'intention du conseil d'administration du créateur de ChatGPT, démontrant que le directeur général Sam Altman avait fait preuve d'un « comportement mensonger systématique ».

Lors de son témoignage dans le cadre du litige opposant OpenAI à Elon Musk, ce chercheur de premier plan en IA a confirmé qu'il envisageait de prendre des mesures pour démettre Altman de ses fonctions de directeur général depuis au moins un an avant le vote du conseil d'administration de novembre 2023 visant à le destituer.

Sutskever a déclaré avoir préparé un document rassemblant des preuves de la malhonnêteté d'Altman à la demande du conseil d'administration d'OpenAI, et a confirmé que le comportement d'Altman consistait notamment à « saper l'autorité des dirigeants et à les monter les uns contre les autres ». Il a ajouté avoir discuté « depuis longtemps » de la destitution d'Altman avec Mira Murati, alors directrice technique.

Sutskever avait mentionné lors d'une déposition précédente que son document comptait 52 pages.

Le comportement d'Altman n'était « propice à aucun objectif ambitieux », y compris la création d'une IA générale sûre, a déclaré Sutskever lors de son témoignage devant un tribunal californien.

Sutskever avait joué un rôle clé dans le licenciement puis la réintégration spectaculaires d’Altman en novembre 2023 — à l’époque, Sutskever siégeait au conseil d’administration d’OpenAI et avait contribué à orchestrer le licenciement d’Altman, mais il a par la suite exprimé ses regrets quant à sa « participation aux actions du conseil » et a voté en faveur de la réintégration d’Altman, qui dirige depuis l’entreprise et est désormais la figure centrale de la lutte d’OpenAI contre Musk.

Son témoignage intervient au cours de la troisième semaine d’un procès qui pourrait déterminer l’avenir d’OpenAI , qui a levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs pour développer sa puissance de calcul en vue d’une introduction en bourse potentielle d’un trillion de dollars.

Musk, cofondateur d’OpenAI qui a quitté le conseil d’administration en 2018, a accusé l’entreprise et Altman d’avoir renoncé à leurs racines à but non lucratif pour devenir une société à but lucratif dans le but de s’enrichir. Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à son bailleur de fonds Microsoft MSFT.O , somme qui devrait être versée à l’organisation à but non lucratif, ainsi que la destitution d’Altman et du président Greg Brockman.

Musk avait témoigné lors de la première semaine du procès qu'il était au courant des premières discussions visant à transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif, mais qu'Altman l'avait rassuré en lui affirmant qu'elle resterait à but non lucratif.

Les plaidoiries finales du procès auront lieu jeudi, a déclaré la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers.

SUTSKEVER CONFIRME LES DISCUSSIONS SUR LA FUSION ENTRE OPENAI ET ANTHROPIC EN 2023

Sutskever a révélé lundi que sa participation dans OpenAI valait environ 5 milliards de dollars en novembre 2025, et environ 7 milliards de dollars actuellement.

Il a également confirmé qu'après la brève éviction d'Altman, les membres restants du conseil d'administration d'OpenAI avaient rencontré leur rival Anthropic au sujet d'une proposition visant à ce que le créateur du chatbot Claude fusionne avec OpenAI et en prenne la direction. Il a déclaré qu'il n'était « pas enthousiaste » à l'idée de fusionner OpenAI avec une autre entreprise.

Sutskever a déclaré avoir évité Internet pendant la majeure partie du week-end qui a suivi le vote du conseil d'administration visant à licencier Altman, et qu'il n'était pas au courant au départ des plans d'urgence tels que la proposition de Microsoft d'intégrer Altman, Brockman et d'autres employés d'OpenAI dans une nouvelle filiale.

Il a quitté OpenAI en 2024 et a depuis lancé une start-up spécialisée dans l'IA appelée Safe Superintelligence.

Plus tôt lundi, le directeur général de Microsoft MSFT.O , Satya Nadella, a témoigné, qualifiant l'investissement du géant technologique dans OpenAI de « risque calculé », soulignant que Microsoft considérait ses investissements initiaux comme rentables en termes d'avantages marketing.

D'anciens et actuels dirigeants d'OpenAI, dont Brockman , Murati et Shivon Zilis, ont déjà témoigné lors du procès.