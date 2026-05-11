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Les États-Unis vont prêter 53,3 millions de barils de pétrole de la Réserve stratégique de pétrole
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a annoncé lundi qu'elle allait prêter aux entreprises du secteur de l'énergie 53,3 millions de barils de pétrole brut provenant de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis, dans le cadre d'un accord mondial visant à apaiser les marchés pétroliers, qui ont connu une forte hausse en raison du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran.

Le mois dernier, le ministère de l'Énergie avait proposé de mettre à disposition jusqu'à 92,5 millions de barils provenant de cette réserve.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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