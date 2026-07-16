 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis vont prendre la tête de l'enquête sur le vol du Boeing 737 de Ryanair au-dessus de la Grèce
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a annoncé jeudi qu’il prendrait la tête de l’enquête sur un Boeing 737 de Ryanair RYA.I au-dessus de la Grèce, après qu’un morceau de moteur s’est détaché, a brisé un hublot et a partiellement aspiré un passager hors de l’appareil.

Le NTSB a précisé que la Grèce lui avait confié la conduite de l'enquête. Ce Boeing 737 NG a subi une perte de pression peu après son décollage de Thessalonique, en Grèce, vendredi, ce qui a contraint l'appareil à faire demi-tour et à effectuer un atterrissage d'urgence, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuels problèmes de moteur sur deux vols antérieurs de Southwest Airlines opérés par des 737 NG.

Valeurs associées

BOEING CO
214,340 USD NYSE -1,80%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
49,430 USD NYSE +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,97 -0,11%
CAC 40
8 377,86 -0,05%
2CRSI
24,34 -8,77%
Or
3 973,98 -2,09%
KALRAY
7,8 -6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank