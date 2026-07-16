Les États-Unis vont prendre la tête de l'enquête sur le vol du Boeing 737 de Ryanair au-dessus de la Grèce

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Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a annoncé jeudi qu’il prendrait la tête de l’enquête sur un Boeing 737 de Ryanair RYA.I au-dessus de la Grèce, après qu’un morceau de moteur s’est détaché, a brisé un hublot et a partiellement aspiré un passager hors de l’appareil.

Le NTSB a précisé que la Grèce lui avait confié la conduite de l'enquête. Ce Boeing 737 NG a subi une perte de pression peu après son décollage de Thessalonique, en Grèce, vendredi, ce qui a contraint l'appareil à faire demi-tour et à effectuer un atterrissage d'urgence, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuels problèmes de moteur sur deux vols antérieurs de Southwest Airlines opérés par des 737 NG.