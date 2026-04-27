Les États-Unis vont mettre fin à davantage de baux éoliens offshore en échange d'investissements dans les énergies fossiles

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* Parmi les investisseurs du projet figurent EDP Renewables, Engie et BlackRock

* Ces entreprises réorienteront 885 millions de dollars vers des investissements dans le pétrole, le gaz ou le GNL aux États-Unis

* Cette décision suscite des critiques de la part du secteur de l'éolien offshore, qui déplore une perte de capacité

(Ajout d'une déclaration du groupe représentant le secteur de l'éolien offshore) par Nichola Groom

L'administration du président Donald Trump a annoncé lundi avoir conclu un accord visant à mettre fin à deux autres baux éoliens offshore américains en échange de 885 millions de dollars d'investissements promis dans les énergies fossiles nationales.

Ces projets, l'un dans l'Atlantique et l'autre dans le Pacifique, sont gérés par Ocean Winds, une coentreprise entre le français ENGIE ENGIE.PA et le portugais EDP Renewables

EDPR.LS .

Cette annonce intervient un mois après que le géant français de l'énergie TotalEnergies TTE.PA a conclu un accord similaire avec le ministère de l'Intérieur afin de réaffecter 1 milliard de dollars provenant de concessions éoliennes offshore à la production américaine de pétrole et de gaz. Ces accords représentent une nouvelle stratégie dans l'effort de Trump visant à entraver les projets éoliens offshore américains, que le président a qualifiés de laids , coûteux et inefficaces.

« Maintenant que les Américains qui travaillent dur ne paient plus la note pour des projets énergétiques coûteux, peu fiables et intermittents, les entreprises investissent à nouveau dans des infrastructures énergétiques abordables, fiables et sûres », a déclaré le secrétaire à l’Intérieur Doug Burgum dans un communiqué.

Un groupe représentant le secteur de l'éolien offshore a critiqué ces accords, qui entraînent l'annulation de projets qui auraient fourni l'électricité nécessaire pour répondre à une demande en forte hausse.

« Nous devrions maximiser l’utilisation de cette précieuse ressource nationale et poursuivre une véritable stratégie énergétique globale plutôt que de limiter délibérément nos options », a déclaré Hillary Bright, directrice exécutive du groupe professionnel Turn Forward, dans un communiqué.

Ces deux projets sont des coentreprises. Ocean Winds s'est associé à une filiale du gestionnaire d'actifs BlackRock pour le projet Bluepoint Wind, situé au large des côtes de New York et du New Jersey, et à Reventus Power, une société d'investissement dans l'éolien offshore basée à Londres, pour le projet Golden State Wind au large de la Californie.

Global Infrastructure Partners, la filiale de BlackRock, a accepté d’investir 765 millions de dollars, soit le montant de l’offre pour Bluepoint Wind, dans une installation américaine de gaz naturel liquéfié, a indiqué l’agence.

« Nous sommes impatients de continuer à investir dans les énergies conventionnelles et autres sources d’énergie afin de poursuivre le double objectif d’accroître l’indépendance énergétique des États-Unis et de garantir une énergie abordable », a déclaré Salim Samaha, président de la division midstream et GNL chez Global Infrastructure Partners, dans le communiqué.

En outre, le ministère de l’Intérieur a indiqué que Golden State Wind pourra récupérer 120 millions de dollars de redevances de concession après avoir investi un montant similaire dans des projets pétroliers et gaziers, d’infrastructures énergétiques ou de GNL.

Engie a déclaré la semaine dernière qu’elle était en pourparlers avec l’administration au sujet d’un éventuel remboursement de ses baux éoliens offshore. Elle avait suspendu trois projets en cours de développement et comptabilisé des dépréciations.

« Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer de manière constructive avec l’administration sur cet accord et saluons la clarté apportée par cette décision et cet accord », a déclaré Michael Brown, directeur général d’Ocean Winds North America.