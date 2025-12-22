Les États-Unis suspendent l'octroi de baux pour cinq projets d'éoliennes en mer en raison d'inquiétudes concernant les radars

L'administration Trump a suspendu les baux pour cinq projets éoliens offshore degrande envergure en cours de construction pour des raisons de sécurité nationale,a déclaré lundi le ministère de l'Intérieur .

Le ministère a indiqué que cette décision avait été prise après que le Pentagone eut exprimé ses inquiétudes quant au fait que le mouvement des pales des éoliennes et les tours hautement réfléchissantes provoquent des interférences radar.

La pause donnera aux agences fédérales concernées "le temps de travailler avec les détenteurs de baux et les partenaires de l'État pour évaluer la possibilité d'atténuer les risques pour la sécurité nationale posés par ces projets", a déclaré le ministère de l'intérieur dans un communiqué.

La pause affectera les projets suivants: Vineyard Wind 1 de GE Vernova GEV.N , les projets Revolution Wind et Sunrise Wind de la société énergétique danoise Orsted ORSTED.CO , le projet Coastal Virginia Offshore Wind-Commercial de Dominion Energy

D.N , et le projet Empire Wind 1 d'Equinor EQNR.OL .