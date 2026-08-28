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Les États-Unis seraient en pourparlers avec le magnat vénézuélien Betancourt en vue d'un accord pétrolier, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 22:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain cherche à acquérir une participation importante dans les réserves pétrolières vénézuéliennes par le biais d'un éventuel partenariat avec l'homme d'affaires vénézuélien Alejandro Betancourt, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les négociations portent sur pas moins de 17 gisements situés dans les principaux bassins pétroliers du Venezuela, tandis que le Bureau du capital stratégique du Pentagone serait pressenti pour superviser cet investissement, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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