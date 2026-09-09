Les États-Unis s'apprêtent à interdire les importations canadiennes de motos, de produits laitiers et d'alcool alors que la guerre commerciale s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis interdisent de fait les importations canadiennes d'alcool, de motos et de produits laitiers à compter du 29 septembre

* Les contre-droits de douane canadiens, entrés en vigueur cette nuit, concernent 20 milliards de dollars de marchandises américaines

* Les droits de douane canadiens constituent une riposte aux mesures prises par Trump

(Ajout d'un commentaire de Sapporo au paragraphe 22)

par Gram Slattery, Promit Mukherjee et Ryan Patrick Jones

Les États-Unis ont interdit mardi l'importation d'une large gamme de boissons alcoolisées, de motos et de produits laitiers canadiens, ce qui a considérablement aggravé un différend commercial déjà très vif.

Ces interdictions d'importation, qui entreront en vigueur le 29 septembre et ont été publiées sur le site web de la Maison Blanche, font suite à l'entrée en vigueur, mardi après minuit, des droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains.

Ces droits de douane canadiens faisaient eux-mêmes suite à des droits de 50 % imposés par les États-Unis sur quelque 20 milliards de dollars de produits canadiens le mois dernier, après l'échec de plusieurs cycles de négociations.

Cette rupture a creusé le fossé entre ces alliés de longue date, qui se sont mutuellement reproché l’échec des négociations, a incité le Premier ministre canadien Mark Carney à préconiser un éloignement accru du principal partenaire commercial du Canada, et a semé le doute quant à la viabilité de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.

« Nous avons tout ce qu’il faut pour nous réorienter et prospérer », a déclaré M. Carney mardi dans une vidéo publiée sur YouTube.

« Ce changement d’orientation aura un coût. L’action a toujours un coût. Mais celui-ci est bien inférieur au coût de l’inaction », a-t-il ajouté.

Les interdictions américaines semblaient concerner la plupart des produits alcoolisés, notamment la bière et divers types de vin, le whisky, le bourbon, le rhum, la vodka, le vermouth, la tequila, le mezcal et le brandy. L’interdiction sur les produits laitiers concerne les protéines de lactosérum, la mélasse invertie, la mélasse de canne et la bière sans alcool, selon les avis publiés sur le site web de la Maison Blanche.

Outre ces interdictions d’importation, divers produits fromagers ont été ajoutés à une liste de produits soumis à un droit de douane de 50 %, sans pour autant être purement et simplement interdits. Certains produits en papier, en aluminium, en bois, ainsi que des meubles, des luminaires et d’autres articles ont également été ajoutés à cette liste.

Un responsable américain a déclaré que la menace déjà formulée par le président Donald Trump d’augmenter les droits de douane sur les automobiles canadiennes de 25 % à 50 % à compter du 1er janvier restait d’actualité. Le responsable a ajouté que le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, s’était entretenu avec Dominic LeBlanc, le ministre canadien chargé des relations commerciales bilatérales avec les États-Unis, au cours des deux derniers jours, et que les deux hommes devaient se parler à nouveau dans les jours à venir afin d’examiner s’il existait une voie alternative pour les deux pays.

Dans un message publié mardi soir sur les réseaux sociaux, M. LeBlanc a critiqué les dernières mesures américaines et a indiqué qu’il était en contact avec M. Greer pour trouver une issue.

« Comme c’est le cas depuis 18 mois, notre priorité absolue reste de protéger et de soutenir les travailleurs, les agriculteurs, les familles et les entreprises canadiennes face à ces mesures injustifiées », a-t-il écrit.

OTTAWA RIPOSTE

Les mesures de rétorsion d’Ottawa, qui ont à leur tour provoqué la réaction de Washington mardi soir, visaient à exercer une pression économique et politique sur Washington, ont déclaré des responsables du gouvernement canadien.

Ces contre-droits de douane concernent environ 20 milliards de dollars de marchandises américaines, avec des droits allant de 15 % à 50 % sur des produits allant de l’acier et du mobilier aux vêtements et à l’électronique, et devraient toucher des secteurs dans certains États clés tels que le Michigan et l’Ohio, à l’approche des élections de mi-mandat américaines en novembre.

Bien que ces droits de douane ne concernent qu’une petite partie des exportations par rapport au volume total des échanges entre les États-Unis et le Canada, certains analystes craignent que ce bras de fer ne déstabilise l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), le pacte de libre-échange qui a succédé à l’ALENA. Ensemble, ces accords ont soutenu le commerce en Amérique du Nord pendant des décennies.

« Ce qui nous inquiète, c’est une spirale d’escalade », a déclaré Michael Harvey, directeur exécutif de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire et membre du comité consultatif de Carney sur les relations économiques bilatérales avec les États-Unis.

« Mais en même temps, nous comprenons parfaitement que le Premier ministre doive trouver des leviers de négociation. »

Ces derniers jours, Trump a multiplié les attaques contre le Canada sur Truth Social.

Lundi, il a déclaré que le constructeur canadien d’avions privés Bombardier BBDb.TO ne serait plus autorisé à vendre ses appareils aux États-Unis à moins de commencer à les fabriquer dans ce pays.

Il a également partagé une carte de l’Amérique du Nord drapée du drapeau américain, incluant le Canada et le Mexique, ainsi qu’une image générée par IA reprenant une pique récurrente à l’encontre de Carney, le qualifiant de « gouverneur », en référence à sa raillerie répétée selon laquelle le Canada devrait devenir le 51e État américain.

Mardi, quelques heures avant l’annonce des dernières interdictions d’importation, Trump a ordonné à l’Administration des services généraux (GSA), un organisme gouvernemental américain chargé de fournir des services au gouvernement fédéral, de se coordonner avec le représentant américain au commerce et de « RETIRER les produits d’origine canadienne des contrats-cadres de la GSA, à moins que le Canada ne rétablisse une réciprocité totale et équitable pour les agriculteurs et les entreprises américaines ».

DIVERS SECTEURS TOUCHÉS

Les droits de douane de Trump, mis en œuvre le mois dernier, ont touché des secteurs tels que le vin, le mobilier, les produits laitiers, le ciment, les vêtements, les cannes à pêche et l’équipement de hockey, représentant 20 milliards de dollars, soit 5 % des exportations canadiennes vers les États-Unis.

Un porte-parole de Sapporo 2501.T a déclaré que le brasseur envisageait de transférer une partie de sa production de boissons non alcoolisées du Canada vers les États-Unis en raison des risques liés aux droits de douane, mais qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.

Sapporo détient la brasserie ontarienne Sleeman Breweries. Le Canada représente plus de la moitié des ventes de bière à l’étranger de la société japonaise.

Selon les données des gouvernements canadien et américain, le Canada a expédié cette année près de 68 % de ses exportations totales vers les États-Unis, dont environ 80 % ont été acheminés en franchise de droits grâce aux exemptions prévues par l’accord USMCA. Les mesures de protection prévues par cet accord ont permis à l’économie nationale de faire preuve d’une certaine résilience.

Les droits de douane instaurés le mois dernier, en vertu d’une loi américaine datant de la Grande Dépression, ne permettent pas à Ottawa de faire valoir les exemptions prévues par l’USMCA.

Les inquiétudes quant à l’avenir de l’USMCA ont alimenté l’incertitude concernant les investissements et la croissance, alors que le Canada mène une guerre commerciale contre une économie 13 fois plus grande que la sienne.

Les sondages montrent également que Carney bénéficie d’un large soutien de la part des Canadiens, mais celui-ci pourrait disparaître d’ici quelques mois à mesure que les conséquences de la guerre commerciale se feront sentir, selon les analystes politiques.

Un nouveau sondage Angus Reid publié mardi a révélé que la cote de popularité de Carney avait bondi de 11 points par rapport au sondage du mois d’août, pour atteindre 62 %.

Par ailleurs, seuls 20 % des Américains approuvaient les droits de douane imposés par Trump sur les produits canadiens, selon un sondage Reuters/Ipsos .

Trump a menacé le mois dernier d’augmenter à 50 %, à compter du 1er janvier, les droits de douane américains sur toutes les voitures, tous les camions et toutes les pièces automobiles en provenance du Canada, et a signé un décret présidentiel rebaptisant le lac Ontario « lac America ».