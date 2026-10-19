Les États-Unis s'apprêtent à annoncer mardi la certification du Boeing 737 MAX 10, selon certaines sources

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(Aucun commentaire immédiat de la FAA; Boeing n'a pas souhaité s'exprimer; plus de détails aux paragraphes 3 à 12)

par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer mardi que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a approuvé le Boeing BA.N 737 MAX 10 lors d’ une visite dans l’État de Washington, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier .

M. Duffy doit se rendre mardi dans une usine Boeing à Everett, dans l’État de Washington, pour vanter la certification par la FAA de cette version plus grande, longtemps retardée , de l’avion le plus vendu de Boeing. En juillet, Boeing a inauguré une nouvelle chaîne de production à l’usine d’Everett afin d’augmenter la production du 737 MAX, qu’il assemble également à Renton.

Boeing a renvoyé les questions à la FAA, qui n’a pas immédiatement réagi.

Vendredi, la FAA a procédé à un examen par le Comité de certification de type, composé de membres de l’équipe de direction de la FAA, dernière étape avant que l’agence ne se prononce sur la certification.

Les compagnies aériennes ont commandé près de 1.500 MAX 10, et ce modèle représente environ 30 % du carnet de commandes en cours de Boeing pour la gamme 737. Le constructeur aéronautique a déjà construit quelques MAX 10 en attente de livraison.

Cet appareil plus grand, capable de transporter davantage de passagers, est essentiel aux plans de croissance de plusieurs compagnies aériennes. Parmi les principaux clients du MAX 10 figurent United Airlines UAL.O , Alaska, Ryanair RYA.I , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O .

Boeing est confronté à un processus de certification plus strict depuis les deux accidents mortels du MAX 8 survenus en 2018 et 2019, ainsi qu’à un examen minutieux de ses systèmes de production et de qualité après l’explosion en vol, en janvier 2024, d’un panneau de cabine sur un MAX 9 d’Alaska Airlines

ALK.N pratiquement neuf.

La semaine dernière, M. Duffy a rencontré en Géorgie les dirigeants de grandes entreprises aérospatiales, notamment Boeing, RTX, Honeywell, GE Aerospace GE.N , Textron, Gulfstream et d’autres, afin de discuter des moyens d’améliorer le processus de certification.

En août, la FAA a enfin accordé l’autorisation tant attendue au 737 MAX 7, plus petit, après avoir examiné l’appareil pendant plus de huit ans. Avant ces retards, Boeing avait initialement prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.

Un problème lié au système antigivrage des moteurs du 737 MAX, apparu en 2023, a encore retardé la certification des modèles MAX 7 et 10.

Un dysfonctionnement lié à la dernière mise à jour du logiciel de navigation du 737 MAX a menacé de retarder encore la certification lorsque Boeing l’a révélé fin septembre. Cependant, la FAA a estimé qu’il ne présentait pas de risque pour la sécurité et n’a pas exigé de Boeing qu’il corrige le problème comme condition à la certification de l’avion.

Boeing travaille toujours à la certification du 777-9, son plus gros avion de ligne en production, qui accuse déjà six ans de retard sur le calendrier prévu. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’achever la certification et de commencer les livraisons en 2027.