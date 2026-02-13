Les États-Unis retirent la liste des entreprises soutenues par l'armée chinoise - Federal Register

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a retiré vendredi une version actualisée de sa liste d'entreprises soutenues par l'armée chinoise qui avait été publiée plus tôt dans la journée et qui incluait les géants chinois de la technologie Alibaba et Baidu.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si ce retrait indiquait un changement de politique. Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.