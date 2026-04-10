Les États-Unis prêtent 8,5 millions de barils de pétrole du SPR lors du deuxième lot depuis la guerre en Iran

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(Ajoute des détails sur le troisième lot offert jeudi, paragraphe 6, ainsi que des informations sur le SPR, y compris le niveau actuel des stocks, paragraphe 8) par Timothy Gardner et Ismail Shakil

Le ministère américain de l'Énergie a déclaré vendredi qu'il avait prêté 8,48 millions de barils de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole à quatre compagnies pétrolières, la deuxième attribution dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour freiner les prix des carburants qui ont bondi pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les entreprises qui ont obtenu des prêts SPR sont Gunvor USA, Phillips 66 Company, Trafigura Trading et Macquarie Commodities Trading, a indiqué le DOE. Le 1er avril, les États-Unis avaient proposé de prêter jusqu'à 10 millions de barils dans le cadre du deuxième lot.

Au final, les États-Unis souhaitent prêter 172 millions de barils du SPR, qui seront livrés tout au long de l'année et jusqu'en 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large conclu avec 32 pays au sein de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit la mise à disposition de 400 millions de barils. La mise à disposition de brut à partir des réserves d' urgence vise à contrôler les prix du pétrole qui ont grimpé en flèche pendant la guerre, ce qui, selon l'AIE, a entraîné la plus grande perturbation pétrolière de l'histoire . Le mois dernier, les compagnies énergétiques n'ont pris que 45,2 millions de barils, soit environ 52 % de ce que le ministère de l'énergie avait proposé. Jeudi, le ministère de l'énergie a proposé un troisième lot de 30 millions de barils de brut non corrosif, ou à faible teneur en soufre, provenant du site West Hackberry du SPR en Louisiane. Le SPR est stocké sous terre dans quatre sites au large des côtes de cet État et du Texas. Les offres pour ce lot sont attendues lundi.

Le pétrole du SPR est mis à disposition sous forme de prêts que les compagnies retourneront avec des barils supplémentaires en guise de prime, un système qui, selon le ministère de l'énergie, contribuera à stabiliser les marchés "sans coût pour les contribuables américains".

Le SPR contient actuellement environ 413,3 millions de barils, soit plus que ce que le monde entier consomme en quatre jours. Il s'agit du niveau le plus bas depuis le milieu des années 1980, mais depuis lors, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole.