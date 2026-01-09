Les États-Unis pourraient utiliser la banque d'import-export pour des projets pétroliers au Venezuela, selon le chef du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Il existe "une réelle possibilité" que les États-Unis utilisent leur Banque d'Import-Export pour aider à financer de grands projets pétroliers au Venezuela, a déclaré le secrétaire d'État à l'Énergie, Chris Wright, avant la réunion du président Donald Trump avec des dirigeants de l'industrie, qui aura lieu plus tard dans la journée de vendredi.

Dans une interview accordée à Fox News, M. Wright a déclaré que M. Trump contribuerait à créer les conditions permettant aux compagnies pétrolières d'opérer au Venezuela, mais que les investissements seraient principalement réalisés avec des capitaux d'entreprise. Il a également indiqué que les compagnies pétrolières n'avaient pas encore demandé d'argent à l'administration.

A la question de savoir si les Etats-Unis prendraient une participation dans les compagnies comme ils l'ont fait dans d'autres secteurs, M. Wright a répondu qu'il n'y avait "pas encore eu de dialogue à ce sujet".