Les États-Unis ouvrent une pétition de défaut concernant environ 180 000 véhicules Tesla en raison des mécanismes de déverrouillage des portières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur américain de la sécurité automobile a déclaré mercredi qu'il avait ouvert une pétition de défaut sur 179 071 berlines compactes Tesla Model 3 en raison de déverrouillages mécaniques de portes cachés et non étiquetés.