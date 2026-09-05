Les États-Unis ont structuré leur position sur le pétrole vénézuélien afin de la protéger contre toute dilution, selon un responsable

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* Les warrants permettent à Washington de préserver le potentiel de hausse sans acheter immédiatement des actions

* Le Pentagone a également obtenu un accès à prix réduit à 20 % de la production de pétrole brut

* Selon des responsables, cet accord contribue à orienter le secteur énergétique vénézuélien vers les intérêts américains

par Mike Stone

Le gouvernement américain a structuré sa participation de 35 % dans une coentreprise pétrolière vénézuélienne sous forme de bons de souscription, ce qui protège la participation de Washington contre toute dilution due à de nouvelles levées de fonds, a déclaré un responsable américain.

S'exprimant jeudi au sujet de l'accord annoncé la semaine dernière par le président Donald Trump, ce responsable a expliqué que le Pentagone avait structuré cette participation à l'aide de "penny warrants" dans North American Blue Energy Partners (NABEP), ce qui lui confère le droit, mais non l'obligation, d'acquérir les actions à une date ultérieure. Les "penny warrants" peuvent être exercés à un prix symbolique.

NABEP, contrôlée par l’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt, s’est vu octroyer des droits d’une durée de 100 ans sur 17 gisements pétroliers recelant des réserves estimées à 65 milliards de barils, dans le cadre de l’accord conclu récemment entre Washington et Caracas.

Ces concessions ont été attribuées sans appel d’offres. Les États-Unis s’efforcent de relancer le secteur pétrolier de ce pays d’Amérique du Sud depuis que les forces américaines ont capturé et destitué l’ancien président Nicolas Maduro en janvier.

Ce responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a expliqué que cette structure avait été spécialement conçue pour maintenir la participation américaine, même si NABEP lève des fonds pour financer les besoins en capitaux du projet.

L’expansion à grande échelle des gisements pétroliers offshore nécessite des investissements de plusieurs milliards.

Les bons de souscription font office de mécanisme anti-dilution que les États-Unis conservent jusqu’à ce que le projet arrive à maturité, "de sorte que le gouvernement américain réalise 35 % de la valeur totale du projet… une fois que celui-ci aura atteint sa pleine capacité de production, au lieu de subir une dilution entre-temps", a déclaré le responsable.

Point crucial: le responsable a précisé que cet accord permettait toujours aux États-Unis de percevoir des dividendes avant même que les bons de souscription ne soient exercés. Cette structure, a-t-il ajouté, "confère aux États-Unis tous les avantages liés à leur statut d’actionnaire dès aujourd’hui, tout en nous protégeant contre la dilution pendant la phase de développement du projet".

Le responsable a également confirmé que le Pentagone disposait d’un droit de préemption distinct pour l’achat de la production pétrolière de NABEP. Vingt pour cent de cette production peuvent être achetés à un prix reflétant le coût de production de la société, plutôt qu’aux cours du marché, le reste étant acquis aux prix du marché.

Cet accord a suscité une attention particulière concernant les activités commerciales passées de Betancourt, qui ont fait l’objet d’enquêtes menées par les autorités américaines et européennes. Il n’a jamais été inculpé et a nié toute malversation. D’autres responsables américains ont, en début de semaine, défendu cet accord, le présentant comme s’inscrivant dans un processus visant à aligner le secteur énergétique du pays sur les intérêts américains.

La production pétrolière du Venezuela, qui avait atteint un pic supérieur à 3 millions de barils par jour à la fin des années 1990 avant de s’effondrer sous l’effet des sanctions et d’une mauvaise gestion, se situe aujourd’hui entre 1,1 et 1,2 million de barils par jour — un niveau qui, selon le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright cette semaine, pourrait plus que doubler en quelques années grâce à la mise en œuvre d’accords distincts conclus avec Chevron CVX.N , Eni ENI.MI , ONGC ONGC.NS , GeoPark GPRK.N et GE Vernova GEV.N , annoncés mercredi, entreront également en vigueur.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que le Pentagone exige des fonctionnaires ayant précédemment travaillé chez Cerberus Capital Management – qui n’est pas impliqué dans les accords pétroliers avec le Venezuela – qu’ils se récusent de toute transaction impliquant les actifs de cette société de capital-investissement et qu’ils transmettent ces transactions au secrétaire au Commerce Howard Lutnick pour examen et approbation.

Les législateurs ont exigé une plus grande transparence sur les contrats liés aux sociétés affiliées à Cerberus et ont appelé à une séparation plus nette entre le secrétaire adjoint à la Défense Steve Feinberg, l’un des fondateurs de Cerberus, et les décisions d’approvisionnement.

Cerberus n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.