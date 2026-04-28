Les États-Unis mettent fin à leur enquête sur les véhicules Tesla Model Y sans que le constructeur n'ait pris de mesures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a clos une enquête portant sur 120 089 véhicules Tesla TSLA.O Model Y de 2023 sans que le constructeur automobile n'ait pris de mesures, a déclaré mardi l'organisme de réglementation .

L'agence avait ouvert une évaluation préliminaire début 2023 après avoir reçu deux signalements indiquant que le volant de la voiture pouvait se détacher de la colonne de direction en raison d'un boulon de fixation manquant.

Tesla avait confirmé que les deux véhicules avaient été livrés sans boulon de fixation et avait réparé les voitures sous garantie.

La NHTSA a précisé que les deux véhicules avaient été construits au cours de la première semaine de janvier 2023 dans les usines Tesla d'Austin, au Texas, et de Fremont, en Californie, et avaient fait l'objet de réparations en fin de chaîne avant leur livraison, nécessitant le démontage et la réinstallation du volant.

L'autorité de régulation a déclaré n'avoir constaté aucun autre incident lié à ce problème et a précisé que les deux défaillances s'étaient produites au cours des 400 premiers kilomètres parcourus, ce qui indique que tout autre véhicule concerné aurait probablement déjà subi un détachement du volant.

L'agence a conclu que la clôture de l'enquête ne constituait pas une conclusion selon laquelle aucun défaut lié à la sécurité n'existait et a déclaré qu'elle pourrait prendre des mesures supplémentaires si de nouvelles informations venaient à émerger.