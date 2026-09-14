Les États-Unis manquent de fonds pour mener à bien la première phase des réformes du contrôle aérien

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a besoin de fonds supplémentaires de la part du Congrès pour mener à bien la première phase d'un plan de réforme du contrôle aérien d'un montant de 10,6 milliards de dollars et a sous-estimé les coûts totaux liés à l'exploitation du nouveau système, selon un rapport gouvernemental publié lundi.

Le Bureau de la responsabilité gouvernementale (GAO) a indiqué que la FAA n’avait pas pleinement évalué les coûts d’exploitation du nouveau système ni établi de calendrier détaillé pour la mise en œuvre des réformes.

“En substance, la FAA privilégie la rapidité de mise en œuvre au risque d’une incertitude quant aux coûts et de perturbations potentielles”, indique le rapport du GAO, ajoutant que “ces risques augmentent la probabilité que la FAA répète son histoire de dépassements de coûts, de retards et d’objectifs de performance non atteints”.

Le Congrès avait précédemment approuvé une enveloppe de 9 milliards de dollars pour les réformes du contrôle aérien dans le cadre de la première phase, dont le coût est estimé à 10,6 milliards de dollars. La FAA utilise 1 milliard de dollars de son budget de l’exercice en cours et a besoin de 574 millions de dollars supplémentaires, a précisé le GAO.