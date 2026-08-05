Les États-Unis lèvent les sanctions contre Fly Baghdad, une compagnie aérienne précédemment liée au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec des détails sur Fly Baghdad et la déclaration du Trésor américain)

Le Trésor américain a annoncé mercredi avoir levé les sanctions antiterroristes qui pesaient sur la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et sur deux de ses appareils, sanctions imposées en 2024 en raison de liens avecla Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, invoquant un changement de comportement de la compagnie.

Un responsable du Trésor a précisé que cette décision ne reflétait aucun changement dans la politique américaine à l’égard du gouvernement iranien, des Gardiens de la révolution islamique ou de toute autre organisation désignée comme terroriste, et qu’elle n’avait aucun lien avec les négociations entre les États-Unis et l’Iran concernant un éventuel accord visant à mettre fin aux hostilités dans le Golfe.

Le retrait de Fly Baghdad Airlines Co (FBA), d’Iraq Express et de deux Boeing 737 de la liste des « ressortissants spécialement désignés » (Specially Designated Nationals) du Trésor s’inscrit dans le cadre du processus de réexamen des sanctions mené par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) à la suite de changements de comportement, a précisé le responsable.

« FBA a démontré des changements majeurs dans ses opérations, de sorte que son inscription sur la liste n’est plus justifiée », a déclaré le responsable. « La compagnie a remédié aux comportements passibles de sanctions. »

Aucun détail n’a été fourni concernant les changements spécifiques apportés par FBA qui ont justifié la levée des sanctions, et le responsable a précisé que celles-ci pourraient être réimposées à tout moment.