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Les États-Unis imposent des sanctions visant les réseaux de soutien de la compagnie aérienne iranienne Mahan Air
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 19:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 5)

Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions visant les réseaux mondiaux soutenant Mahan Air, la compagnie aérienne iranienne qui, selon Washington, transporte du personnel des Gardiens de la Révolution islamique, ainsi que des armes et des drones.

Le Trésor américain a désigné six entités et personnes en Chine, en Inde, en Russie et en Iran, dont plusieurs sociétés agissant en tant qu’ agents commerciaux pour cette compagnie aérienne sanctionnée par les États-Unis et l’Union européenne, a indiqué le département dans un communiqué.

Cette mesure intervient alors qu’une frappe de drone contre des navires-citernes dans le port méditerranéen égyptien de Damiette laisse entrevoir un nouveau front potentiel dans la guerre entre les États-Unis et l’Iran, faisant planer la menace d’une perturbation de la navigation dans le canal de Suez, l’une des dernières voies d’exportation restantes pour le pétrole saoudien.

Le Trésor a indiqué qu’il sanctionnait également une société écran liée au Corps des gardiens de la révolution islamique, qui a soutenu les « frappes cinétiques » menées par l’Iran pendant la guerre.

La mesure prise jeudi « perturbe davantage le réseau qui sous-tend les activités déstabilisatrices de l’Iran dans toute la région », a déclaré le Trésor.

Guerre en Iran

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