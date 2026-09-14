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Les États-Unis imposent des sanctions liées à l'Iran à la banque russe VTB
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 20:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles et de citations)

Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions liées à l'Iran à la société anonyme russe VTB Bank, l'accusant d'être impliquée dans le contournement des sanctions iraniennes, a déclaré le département du Trésor, alors que Washington cherche à intensifier la pression économique sur Téhéran.

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement des sanctions imposées à la VTB, deuxième plus grande banque russe, en 2022, lorsque la banque avait été visée à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou.

“Dans le cadre de l’opération “Economic Outcast”, le Trésor continuera de cibler et de neutraliser ceux qui apportent un soutien matériel, technologique ou financier permettant au régime iranien de poursuivre ses activités terroristes”, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué.

“Le Trésor ne tolérera aucun soutien apporté au régime et continuera à identifier, dénoncer et isoler les complices de l’Iran.”

Scott Bessent avait averti la semaine dernière que l’administration du président Donald Trump sanctionnerait une grande banque, alors qu’elle continue d’exercer une pression économique sur Téhéran pour mettre fin à un conflit entre les États-Unis et l’Iran qui dure depuis plus de six mois.

Les États-Unis ont imposé toute une série de mesures économiques à l’encontre de l’Iran depuis le début du conflit en février, visant les exportations de pétrole, les réseaux de transport maritime, les circuits d’approvisionnement en armes, les intermédiaires financiers, les plateformes d’échange d’actifs numériques et les liaisons aériennes.

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