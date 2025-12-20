Les Etats-Unis frappent des cibles de l'EI en Syrie

par Idrees Ali et Phil Stewart

L'armée américaine a lancé vendredi des frappes à grande échelle contre des dizaines de cibles du groupe Etat islamique, en Syrie en représailles à une attaque commise contre des militaires américains, ont déclaré des responsables.

Une coalition conduite par les Etats-Unis a mené ces derniers mois des frappes aériennes et des opérations terrestres en Syrie visant des suspects de l'Etat islamique, souvent avec la participation des forces de sécurité syriennes.

Le président américain Donald Trump a promis de riposter à une attaque commise le week-end dernier en Syrie par un membre présumé de l'Etat islamique contre des militaires américains.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que les frappes visaient "des combattants, des installations et des dépôts d'armes de l'Etat islamique".

"Il ne s'agit pas du début d'une guerre, c'est une déclaration de vengeance", a-t-il dit. "Aujourd'hui, nous avons chassé et mis à mort nos ennemis. De nombreux ennemis. Et nous continuerons", a-t-il ajouté.

Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que le gouvernement syrien soutenait totalement les frappes et a indiqué que les Etats-Unis infligeaient "de très sérieuses représailles".

Un responsable américain a déclaré que les frappes avaient visé plus de 70 cibles dans le centre de la Syrie.

La Syrie a réitéré son engagement à combattre l'Etat islamique et à faire en sorte que le groupe n'ait "aucun refuge sur le territoire syrien", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Deux soldats de l'armée américaine et un interprète civil ont été tués samedi dernier dans la ville syrienne de Palmyre par un assaillant qui a pris pour cible un convoi de forces américaines et syriennes avant d'être abattu, selon l'armée américaine. Trois autres soldats américains ont également été blessés lors de l'attaque.

(avec Costas Pitas; version française Camille Raynaud)