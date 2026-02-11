Union européenne : le couple Meloni-Merz prend de l'épaisseur, Emmanuel Macron risque la marginalisation

"2026 sera 'l'année de l'Italie et de l'Allemagne'", aurait assuré Giorgia Meloni, alors que les relations entre la France et l'Allemagne se sont refroidies.

Friedrich Merz et Giorgia Meloni à Rome, en Italie, le 23 janvier 2026. ( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'Allemagne et l'Italie unissent de plus en plus leurs forces pour donner l'orientation de l'agenda européen, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz affichant régulièrement leur convergence de vues à Bruxelles, sur l'industrie automobile ou les accords commerciaux, par exemple.

Lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne jeudi, la dirigeante italienne d'extrême droite et le conservateur allemand défendront une vision commune visant à stimuler la compétitivité européenne. C'est le dernier signe d'une coopération croissante entre Rome et Berlin, qui remet en question laxe traditionnel franco-allemand.

Selon certains observateurs, "2026 sera 'l'année de l'Italie et de l'Allemagne'", a déclaré Giorgia Meloni le mois dernier lors d'un sommet avec Friedrich Merz à Rome."Nous avons l'intention de tout mettre en œuvre (...) pour consolider une amitié qui est stratégique non seulement pour nos nations, mais pour l’Europe dans son ensemble" , a-t-elle ajouté.

Les deux dirigeants ont depuis longtemps une approche ferme en matière d'immigration, mais ont convenu, lors du sommet à Rome, d’élargir leur coopération sur tous les sujets, de la politique commerciale à la défense.

Ils ont également affiché une position commune sur plusieurs points à Bruxelles ces derniers mois. En janvier, malgré sa réticence initiale, Meloni a fini par soutenir l'accord commercial de l'UE avec le bloc sud-américain Mercosur, pour le plus grand plaisir de l'Allemagne. La France, alliée traditionnelle de Berlin, a tenté en vain de bloquer l'accord, inquiète pour ses agriculteurs.

Berlin et Rome ont également œuvré pour que l'UE assouplisse son interdiction, prévue pour 2035, des nouvelles voitures essence et diesel -une décision à laquelle la France s'est opposée, là encore sans succès.

"Ce que j'entends, c'est que l'axe franco-allemand ne fonctionne pas, Meloni et Merz font leur truc ensemble", a confié un diplomate européen à l' AFP sous couvert d’anonymat.

Plus loin que le couple franco-allemand

Comme la France, l'Italie et l'Allemagne sont toutes deux membres fondatrices de l'UE et alliées au sein de l'OTAN.

Mais Rome et Berlin ont souvent été en désaccord, notamment sur les questions financières -l'Allemagne, soucieuse de sa gestion budgétaire, face à l'Italie, lourdement endettée. Giorgia Meloni s'est efforcée de réduire le déficit, alors que Friedrich Merz a rompu avec la tradition en augmentant les emprunts et les investissements.

En politique étrangère aussi, ils ont tous deux cherché à s'attirer les faveurs du président américain Donald Trump.

"Je décrirais cela comme une convergence parallèle", a déclaré Matteo Villa du think tank italien ISPI. "Les jeux sont faits, le moment est venu où ces deux-là vont plus loin que ce qu'était classiquement le couple France-Allemagne", a-t-il dit à l' AFP .

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré mercredi dans une interview au quotidien Il Messaggero que l'actuel tandem Italie-Allemagne rappelait les liens étroits des deux pays au moment de la fondation de l'UE. "Une nouvelle saison commence : l'Italie joue un rôle de premier plan, elle veut être l'une des locomotives de l'UE", a-t-il affirmé. Il a ajouté que l'Italie et l'Allemagne étaient les "deux pays les plus industrialisés et dotés des gouvernements les plus stables" du bloc.

"Faire avancer l'Europe"

Le président français Emmanuel Macron, dont le pays est englué dans une crise politique depuis les élections anticipées de 2024, a rejeté toute suggestion d'être marginalisé. Dans une interview à plusieurs journaux européens mardi, il a estimé qu'il était "normal" que Rome et Berlin présentent leurs propositions aux dirigeants de l'UE dans le sillage de leur sommet.

"Le couple franco-allemand est indispensable pour faire avancer l'Europe . Mais à lui seul, il n'est jamais suffisant", a-t-il relevé. Il a précisé que Giorgia Meloni et lui tiendraient leur propre sommet franco-italien dans quelques semaines -probablement en avril à Toulouse, selon des sources diplomatiques.

Les relations entre Macron et Merz se sont toutefois refroidies. Des diplomates affirment que les tentatives françaises de bloquer l'accord Mercosur ont laissé des traces à Bruxelles et chez d'autres États membres, dont l'Allemagne.

Par ailleurs, Berlin se préparerait à abandonner le programme d'avion de combat européen (Scaf), un projet mené conjointement avec la France et l'Espagne mais bloqué depuis des mois en raison de tensions entre ses partenaires industriels. L'Allemagne lorgnerait désormais sur le Programme mondial de combat aérien (GCAP) italien, mené conjointement avec le Royaume-Uni et le Japon, selon les médias.

"Le fossé entre Paris et Berlin oblige l'Allemagne à se tourner vers d'autres partenaires", a déclaré à l' AFP Thomas Maddock, chercheur au Centre for European Reform de Londres.

Un article d'opinion paru dans le tabloïd allemand Bild fin janvier se montrait plus virulent. "Merz sait que pour que l'Europe ait une voix sur la scène internationale, il a besoin de partenaires solides à ses côtés", pouvait-on y lire. L'article ajoutait : "Contrairement à la France, l'Italie est aujourd'hui un pays doté d'un gouvernement stable et d'une économie florissante" .