Les États-Unis font part à ASML de leurs inquiétudes quant à la possibilité que la Chine dispose d'un équipement de pointe pour la fabrication de puces, rapporte Bloomberg News

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Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a fait part aux hauts dirigeants de la société néerlandaise d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS de ses inquiétudes quant à la possibilité qu’une de ses machines haut de gamme ait pu être acheminée vers la Chine, en violation des restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Au cours d'une série de réunions, M. Lutnick a fait part de ses inquiétudes aux dirigeants d'ASML concernant les machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) de l'entreprise, ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.