Les États-Unis feront « tout ce qu’il faudra » pour soutenir le Japon après l’intervention sur le yen, déclare Scott Bessent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les opérations sur le yen, ainsi que des commentaires d'anciens ministres américains des Finances aux paragraphes 1, 4 et 10 à 14)

* M. Bessent estime que le Japon bénéficiera d’une aide qui profitera à l’économie américaine et aux contribuables

* Un yen sous-évalué pourrait déclencher une course à la dévaluation, selon M. Bessent

* La vente d’euros pour acheter des yens constituait une «réaffectation» des ressources

* L'ancien secrétaire au Trésor Geithner estime que les interventions doivent s'accompagner d'un suivi politique

par David Lawder et Doina Chiacu

Les États-Unis feront « tout ce qu’il faudra » pour soutenir les efforts du Japon visant à stabiliser le yen, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor Scott Bessent, à la suite de l’intervention conjointe menée la semaine dernière par Washington et Tokyo pour acheter la devise japonaise.

« Nous ferons tout ce qu’il faudra pour les soutenir d’une manière qui profite à l’économie américaine et aux contribuables américains », a déclaré Scott Bessent lors d’une interview sur CNBC, deux jours après avoir confirmé que le Trésor s’était joint vendredi aux autorités financières japonaises pour intervenir en faveur du yen.

Scott Bessent a indiqué que la sous-évaluation importante du yen pourrait entraîner d’autres problèmes économiques ou des dévaluations compétitives d’autres devises, « ce qui n’est pas sain ». Avant les déclarationsde Scott Bessent, le yen JPY= avait chuté à 158 pour un dollar, contre environ 156 lundi, juste après l’intervention. À la suite de ses propos, le yen s’est légèrement redressé à 157,55, ce qui reste toutefois bien en deçà de ses récents plus bas niveaux depuis 40 ans, situés autour de 164. Le secrétaire au Trésor américain n’a pas abordé les modalités de la participation des États-Unis à l’intervention conjointe menée vendredi avec le Japon. Il s’est dit satisfait que le gouvernement japonais souhaite recourir à un dispositif de soutien de la Réserve fédéralemis en place pendant la pandémie destiné aux principales banques centrales, le « Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility », qui permettrait à la Banque du Japon d’emprunter jusqu’à 60 milliards de dollars pour soutenir le yen.

« Le dispositif FIMA a été mis en place en 2020; à l’époque, la taille du marché obligataire était bien plus réduite. Je pense donc qu’il serait raisonnable que la Fed envisage d’augmenter la capacité de ce dispositif », a déclaré Scott Bessent, ajoutant que son objectif était de « protéger l’économie américaine et de contenir toute volatilité à l’étranger ». Concernant les ventes d’euros par les États-Unis pour acheter des yens, Scott Bessent a indiqué avoir rassuré les partenaires européens , y compris les banques centrales, en leur expliquant que cette initiative américaine n’était « qu’une réaffectation de nos ressources ».

« Il me semble que l’euro est beaucoup plus proche d’un prix d’équilibre », a déclaré Scott Bessent. « Je ne vais pas m’étendre sur le niveau auquel l’euro devrait ou ne devrait pas s’échanger, mais c’est vraiment la sous-évaluation substantielle du yen qui est en cause ici, ainsi que les politiques que le gouvernement Takaichi met en place pour y remédier. »

DÉFIER LA GRAVITÉ ÉCONOMIQUE L’ancien secrétaire au Trésor américain Timothy Geithner, qui avait supervisé la participation des États-Unis à une vente conjointe de yens par le G7 après le séisme dévastateur de 2011, a déclaré mardi à CNBC que l’intervention pouvait aider, « mais qu’elle ne fonctionne réellement que si elle sert de passerelle vers une politique ou si elle s’inscrit dans la direction sous-jacente de la politique à long terme ».

Timothy Geithner, qui a exercé ses fonctions pendant le premier mandat présidentiel de Barack Obama, a indiqué que les marchés financiers s’attendent à ce que le Japon doive aller jusqu’au bout de sa hausse des taux d’intérêt.

« Cela contribuera, dans un certain sens, à renforcer les objectifs de cette intervention », a ajouté Timothy Geithner. « Et si l’intervention est coordonnée par les grandes puissances, elle pourrait s’avérer plus efficace. Il y a donc une chance que cela porte ses fruits. »

Henry Paulson, prédécesseur de Geithner au poste de secrétaire au Trésor et partenaire dans la gestion de la crise financière de 2008, a déclaré dans la même émission de CNBC qu’il était difficile pour le Japon « de défier la gravité économique » en raison de son niveau d’endettement élevé et de la nécessité perçue de relever les taux d’intérêt, ce qui va à l’encontre des politiques expansionnistes de la Première ministre Sanae Takaichi.

Mais Henry Paulson a souligné qu’il était important que les États-Unis soutiennent un partenaire comme le Japon, ajoutant: « C’est dans notre intérêt et dans le leur. Nous n’avons pas besoin qu’ils vendent des bons du Trésor en ce moment. »

SIDE-BAR: LISTE DES TÂCHES À ACCOMPLIR Interrogé sur la récente photo publiée par Reuters montrant sa liste de « choses à faire » , sur laquelle figuraient les mots “Acheter des yens japonais (JPY) 5 à 10 milliards de dollars”, Scott Bessent a expliqué qu’elle était visible vendredi sur la table de réunion du cabinet de l’administration Trump à Camp David, dans le Maryland.

“Je voulais simplement m’assurer que tous les journalistes qui regardaient par-dessus mon épaule connaissent également le symbole JPY pour le yen japonais”, a-t-il expliqué. Scott Bessent a également plaisanté en disant qu’ il aurait voulu compléter la liste avec des éléments tels que “aller déjeuner avec le guide suprême iranien, jouer au tennis avec Poutine, vous voyez. Mais j’ai pensé que je m’en tiendrais simplement à l’achat de 5 à 10 milliards de dollars de yens japonais.”