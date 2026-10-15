Les Etats-Unis envisagent d'alléger les sanctions contre la "flotte fantôme"-responsable

par Timothy Gardner et Jarrett Renshaw

L'administration américaine envisage d'alléger les sanctions contre les navires de la "flotte fantôme", qui transportent notamment du pétrole en provenance de pays comme la Russie, l'Iran ou le Venezuela, afin de faire baisser les taux de fret mondiaux, qui ont atteint des niveaux records, a dit mercredi un responsable américain.

Ces discussions interviennent quelques jours après que le président américain Donald Trump a temporairement levé les sanctions sur le diesel russe, une décision qui a déclenché une avalanche de critiques de la part du président ukrainien, de pays européens, et de certains élus républicains au Sénat américain.

Volodimir Zelensky et les sénateurs américains ont estimé que l'accord conclu entre Washington et Moscou représentait un cadeau pour le président russe Vladimir Poutine qui permettrait à la Russie de financer sa guerre en Ukraine.

Selon le responsable, les nouvelles discussions portent sur a possibilité que les Etats-Unis autorisent le transport de "pétrole légal" à bord de navires précédemment visés par des sanctions.

Il s'agit donc de pétrole brut ou de produits pétroliers non visés par les sanctions de Washington, et non du pétrole russe ou iranien, qui fait l'objet de mesures punitives.

L'objectif est d'augmenter les exportations de produits raffinés et de pétrole brut depuis le Golfe, a dit le responsable.

Les taux de fret des pétroliers ont atteint des niveaux records, les conflits en Iran et en Ukraine ayant attisé l'inflation et rendu le pétrole brut américain inaccessible aux raffineurs asiatiques, ce qui les a poussés à se tourner vers des sources alternatives au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Le cabinet de conseil Energy Aspects a indiqué dans une note que l'assouplissement des sanctions visant la "flotte fantôme" n'aurait pas d'impact significatif sur les taux de fret, mais pourrait permettre une plus grande circulation du pétrole au Moyen-Orient.

Selon des sources du secteur maritime, la levée de ces mesures ne devrait pas entraîner une baisse généralisée des taux de fret, car les assureurs maritimes resteront soumis aux réglementations de l'UE et du Royaume-Uni.

(avec Jonathan Saul et Dmitry Zhdannikov à Londres; version française Camille Raynaud)