La Corée du Nord procède à des tests de missiles de croisière stratégiques depuis des sous-marins

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prononce un discours sur cette photo diffusée par l'agence KCNA, le 30 septembre 2026, à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

La Corée du Nord a procédé à des tirs d'essai de deux types de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, a annoncé jeudi l'agence officielle KCNA.

Les missiles ont été tirés mercredi en direction de la mer du Japon, sans "aucun impact négatif sur la sécurité des pays voisins", a ajouté KCNA.

Ce tir intervient après plusieurs semaines de tensions croissantes liées à l'explosion d'une mine terrestre à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Trois soldats sud-coréens ont été blessés lors de cette explosion survenue le 21 septembre dans la zone démilitarisée (DMZ), contrôlée par Séoul.

Ces derniers essais en date "visaient à examiner l'état de préparation actuel des systèmes de combat sous-marins", selon KCNA.

Ils démontrent "la grande fiabilité, la crédibilité et l’efficacité des moyens de dissuasion militaire" de Pyongyang, a ajouté l'agence.

Des photos publiées par KCNA montrent un missile jaillissant verticalement de la mer, suivi d'un épais panache de fumée.

Sur d'autres, on peut voir un missile voler horizontalement au-dessus de la mer, laissant derrière lui une traînée de gaz d'échappement orange et de flammes blanches, avec un sous-marin naviguant à la surface de l'eau.

Multiples essais courant octobre

"Les tirs verticaux permettent aux missiles de s'élever fortement avant de redescendre vers leurs cibles, ce qui peut potentiellement étendre leur portée", a détaillé Hong Min, chercheur à l'Institut coréen pour l'Unification nationale de Séoul.

"En revanche, les tirs inclinés permettent aux missiles de voler à plus basse altitude dès le départ, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter pour les systèmes de défense antimissile", a-t-il poursuivi.

Un écran dans une gare de Séoul diffuse des images d'un essai de missile nord-coréen, le 12 octobre 2026 ( AFP / Philip FONG )

La Corée du Nord a procédé à plusieurs tirs de missiles depuis des sous-marins ces dernières années, même si ses capacités de lancement en mer restent floues.

La preuve d'une véritable capacité en missiles balistiques mer-sol (SLBM) propulserait l'arsenal nord-coréen à un nouveau niveau, permettant un déploiement bien au-delà de la péninsule coréenne et une capacité de seconde frappe en cas d'attaque.

Par ailleurs, les missiles de croisière ont généralement une propulsion par réaction et volent à plus basse altitude que les missiles balistiques plus sophistiqués, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.

La Corée du Nord a procédé à de multiples essais de missiles balistiques courant octobre, les derniers lancements en date ayant eu lieu lundi.

La semaine dernière, la Corée du Sud a elle procédé au tir d'essai de son premier missile hypersonique de conception nationale, quelques jours après l'annonce par Pyongyang du lancement d'un missile hypersonique de portée intermédiaire assisté par l'intelligence artificielle (IA).

Séoul et Pyongyang restent techniquement en guerre, le conflit coréen s'étant achevé en 1953 par une trêve plutôt que par un traité de paix.