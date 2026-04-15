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Les États-Unis enquêtent sur des transactions pétrolières suspectes effectuées avant le tournant iranien de Trump, selon une source
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis enquête sur une série d'opérations à terme sur le pétrole qui ont été effectuées peu de temps avant des changements politiques majeurs du président américain Donald Trump liés à la guerre en Iran, a déclaré une personne familière avec le sujet.

L'enquête se concentre sur au moins deux cas entre le 23 mars et le 7 avril, a précisé cette personne.

Guerre en Iran

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