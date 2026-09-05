Les Etats-Unis disent avoir frappé trois pétroliers iraniens

(Actualisé avec déclarations, contexte)

Les Etats-Unis ont bombardé samedi trois pétroliers iraniens, a dit le commandement central de l'armée américaine, l'une de ces frappes ayant eu lieu près de l'île de Kharg, principale plate-forme iranienne d'exportation de brut.

Ces frappes ont été menées à la suite de tirs de missiles balistiques du Corps des gardiens de révolution islamique (CGRI)contre deux bâtiments de l'US Navy, a précisé le CentCom.

"Le message adressé au CGRI est clair: si vous tirez contre deux de nos navires, nous infligerons un coût économique encore plus élevé en vous en supprimant trois", a dit l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central de l'armée américaine.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait auparavant rapporté que quatre missiles américains avaient atteint un pétrolier dans la zone de mouillage de l'île de Kharg. Des sources locales citées par Tasnim ont dit qu'il n'y avait aucune victime et que l'équipage du pétrolier était en voie d'évacuation.

Le commandement central de l'armée américaine a pour sa part déclaré qu'aucun militaire américain n'avait été blessé.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)