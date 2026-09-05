 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Etats-Unis disent avoir frappé trois pétroliers iraniens
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 17:18
Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec déclarations, contexte)

Les Etats-Unis ont bombardé samedi trois pétroliers iraniens, a dit le commandement central de l'armée américaine, l'une de ces frappes ayant eu lieu près de l'île de Kharg, principale plate-forme iranienne d'exportation de brut.

Ces frappes ont été menées à la suite de tirs de missiles balistiques du Corps des gardiens de révolution islamique (CGRI)contre deux bâtiments de l'US Navy, a précisé le CentCom.

"Le message adressé au CGRI est clair: si vous tirez contre deux de nos navires, nous infligerons un coût économique encore plus élevé en vous en supprimant trois", a dit l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central de l'armée américaine.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait auparavant rapporté que quatre missiles américains avaient atteint un pétrolier dans la zone de mouillage de l'île de Kharg. Des sources locales citées par Tasnim ont dit qu'il n'y avait aucune victime et que l'équipage du pétrolier était en voie d'évacuation.

Le commandement central de l'armée américaine a pour sa part déclaré qu'aucun militaire américain n'avait été blessé.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,98 USD NYMEX +2,13%
Pétrole Brent
95,83 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
91,38 USD Ice Europ -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,83 -0,09%
CAC 40
8 278,77 -0,09%
Or
4 428,95 0,00%
EUR/USD SPOT
1,16138 0,00%
TOTALENERGIES
76,1 -2,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank