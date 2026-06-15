Les États-Unis craignaient que les modèles d'Anthropic ne soient détournés au profit des services de renseignement militaires étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture suite à l'intervention du secrétaire américain au Commerce; ajout de détails concernant la lettre, paragraphes 1 et 2) par Karen Freifeld

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a pris des mesures à l'encontre des derniers modèles d'IA Mythos et Fable d'Anthropic après avoir mis en garde contre le risque inacceptable qu'ils puissent être déployés ou détournés par des utilisateurs des services de renseignement militaire en Chine, en Russie ou dans d'autres pays préoccupants.

Howard Lutnick a souligné ce risque dans une lettre adressée vendredi au directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, ordonnant à l'entreprise de suspendre l'exportation des modèles vers toutes les destinations dans le monde et à tous les ressortissants étrangers, où qu'ils se trouvent, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Les responsables techniques d'Anthropic doivent rencontrer des représentants du département du Commerce à Washington lundi, a déclaré un responsable de l'administration Trump.

Le personnel technique d'Anthropic a rencontré des responsables pratiquement tous les jours depuis que l'administration Trump a contacté l'entreprise vendredi, a déclaré à Reuters une personne proche de l'entreprise.

À la suite de la lettre du département du Commerce, Anthropic a déclaré qu'elle désactiverait l'accès aux modèles à l'échelle mondiale.

Le gouvernement a indiqué à l'entreprise qu'il estimait qu'il existait une méthode pour contourner, ou "jailbreaker", une mesure de sécurité qui empêcherait Fable 5 d'être utilisé pour identifier des failles logicielles, a déclaré Anthropic dans un article de blog vendredi. Ce contournement n'a révélé que des failles de sécurité "mineures" que d'autres modèles accessibles au public peuvent également détecter, a précisé l'entreprise.

Ni le département du Commerce ni Anthropic n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la réunion de lundi. Plus de 80 dirigeants et experts en cybersécurité ont signé dimanche une lettre ouverte adressée à Lutnick et au directeur national de la cybersécurité Sean Cairncross, soutenant la position d’Anthropic.

Dans cette lettre, des responsables de la cybersécurité de grandes entreprises, notamment Nvidia NVDA.O et Adobe

ADBE.O , ont demandé à l’administration Trump de lever les restrictions imposées à Anthropic. Les relations entre l'administration Trump et Anthropic se sont rompues plus tôt cette année après qu'Anthropic a refusé d'autoriser l'armée américaine à utiliser ses modèles d'IA pour la surveillance intérieure et des systèmes d'armes entièrement autonomes, et le gouvernement a riposté en l'inscrivant sur une liste noire de sécurité nationale. La start-up spécialisée en IA basée à San Francisco, qui a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , avait précédemment mis en garde contre les capacités de piratage de son modèle Mythos et en avait retardé la commercialisation à grande échelle.

Le 9 juin, Anthropic a lancé une version publique, baptisée Fable 5, qui comprenait ce qu'elle décrivait comme des mesures de protection en matière de cybersécurité.

Anthropic a collaboré avec le gouvernement pour tester Fable 5 avant sa sortie, a déclaré une source proche de l'entreprise, et a reçu son autorisation pour le déployer.