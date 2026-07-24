Les États-Unis autoriseront certaines transactions liées à Lukoil jusqu'au mois d'août, selon le Trésor américain

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Les États-Unis autoriseront la poursuite de certaines transactions impliquant Lukoil International GmBH jusqu'au 22 août à 00 h 01, selon un avis publié vendredi sur le site web du ministère des Finances.

Le président américain Donald Trump avait imposé des sanctions à Lukoil en octobre dans le cadre d'une initiative visant à faire pression sur Moscou au sujet de la guerre en Ukraine, et Lukoil avait mis ses actifs en vente peu après. Depuis, les États-Unis ont prolongé à plusieurs reprises le délai correspondant.