Les États-Unis autorisent l'exportation de semi-conducteurs américains avancés vers des entreprises saoudiennes et émiriennes

Le ministère américain du commerce a annoncé mercredi qu'il avait autorisé l'exportation de puces d'intelligence artificielle avancées, l'équivalent de jusqu'à 35 000 puces Blackwell de Nvidia NVDA.O , vers deux entreprises d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Ces entreprises, G42, une société publique d'intelligence artificielle basée à Abou Dhabi, et Humain, une entreprise d'intelligence artificielle soutenue par le gouvernement saoudien, ont des projets de grands centres de données dans leurs pays respectifs.

L'annonce a coïncidé avec la première visite aux États-Unis du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman depuis 2018, et représente une grande démonstration de soutien de la part des États-Unis aux aspirations des deux pays en matière d'IA.

"Les deux entreprises reçoivent des approbations pour acheter l'équivalent de jusqu'à 35 000 puces Blackwell de Nvidia (GB300s)", a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué. La valeur de ces 35 000 puces Blackwell est estimée à 1 milliard de dollars, mais les prix varient.

"Les approbations sont conditionnées au respect par les deux entreprises d'exigences rigoureuses en matière de sécurité et de rapports", a déclaré le ministère du commerce.

Plus tôt dans la journée, Humain, une entreprise saoudienne d'IA soutenue par le gouvernement, a déclaré qu'elle prévoyait d'acheter 600 000 puces d'IA de Nvidia.

Humain et xAI d'Elon Musk prévoient de développer conjointement des centres de données en Arabie saoudite, dont une installation de 500 mégawatts.

G42, une entreprise technologique liée à l'État émirati qui stimule le développement de son industrie de l'intelligence artificielle, a l'intention de construire l'un des plus grands centres de données au monde aux Émirats arabes unis avec des technologies américaines.

Les géants de la technologie Nvidia NVDA.O , OpenAI, Cisco

CSCO.O et Oracle ORCL.N , ainsi que la société japonaise SoftBank, travaillent avec G42 à la construction de la première phase, connue sous le nom de Stargate UAE, dont la mise en service est prévue pour 2026.