Trump devrait rencontrer l'opposante vénézuélienne Machado la semaine prochaine aux USA

Le prix Nobel de la paix est remis lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo

Le président américain Donald Trump a laissé entendre jeudi soir lors d'une interview sur la chaîne de télévision Fox News que la cheffe de file ‍de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado se rendrait à Washington la semaine prochaine et qu'il la rencontrerait à cette occasion.

Il a effectué ces commentaires cinq jours après avoir annoncé la capture de Nicolas Maduro lors ‌d'une opération militaire américaine à Caracas, dont des experts juridiques ont mis en doute la légalité. Visé par des accusations de narcoterrorisme, qu'il rejette, le président vénézuélien déchu a été présenté ​en début de semaine devant la justice américaine.

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à ⁠une demande de précisions sur cette rencontre, qui serait la première entre Donald Trump et Maria Corina Machado.

Visée depuis une décennie par une interdiction de voyage imposée ⁠par le gouvernement de Nicolas Maduro, ‍qu'elle a bravée le mois dernier pour se rendre à Oslo dans la ⁠foulée de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix qui lui a été décerné, Maria Corina Machado vit dans la clandestinité. Après la capture de Maduro, elle a exprimé son intention de ​revenir au Venezuela, sans révéler le lieu où elle se trouvait.

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne a également dit vouloir accélérer la transition dans le pays avec la tenue d'élections libres, une perspective ⁠toutefois douchée par Donald Trump, qui semble notamment se satisfaire que des loyalistes de Nicolas ​Maduro assurent l'intérim à Caracas.

Alors qu'il a écarté l'hypothèse de la tenue ​de nouvelles élections au Venezuela ​à court terme, le président américain a déclaré dans une interview donnée mercredi New York Times que ​la supervision par Washington du pays d'Amérique latine pourrait ⁠durer "bien plus longtemps" qu'un an.

Donald Trump a réitéré sa position jeudi soir sur Fox News. "Nous devons rebâtir (le Venezuela)", a-t-il déclaré. "Ils ne pourraient pas avoir une élection. Ils ne sauraient même pas comment faire, dans l'immédiat".

Interrogé sur une potentielle rencontre avec Maria Corina Machado, il a dit avoir été informé que cette dernière allait ‌venir aux Etats-Unis la semaine prochaine. "J'ai hâte de lui dire bonjour", a-t-il ajouté sur Fox News.

Maria Corina Machado et Donald Trump ne se sont plus entretenus depuis le 10 octobre dernier, jour de l'attribution du prix Nobel de la paix, a déclaré plus tôt cette semaine l'opposante vénézuélienne.

Le président américain a jugé mardi que celle-ci ne bénéficiait "ni de soutien, ni de respect" au Venezuela.

