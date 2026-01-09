General Motors: charges de 7,1 milliards de dollars au 4e trimestre, surtout liées à l'électrique

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé jeudi l'inscription d'une charge exceptionnelle d'environ 7,1 milliards de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre, qui doivent être publiés le 27 janvier, liée en quasi-totalité aux véhicules électriques.

Selon une déclaration auprès du gendarme de la Bourse américaine (SEC), diffusée juste après la fermeture de Wall Street, quelque six milliards sont dus au "réalignement" du géant après des changements de politique depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et à une transition électrique moins dynamique qu'anticipé aux Etats-Unis.

GM avait déjà passé une charge de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre pour les mêmes motifs, prévenant qu'il pourrait être contraint d'en ajouter au cours des trimestres suivants.

De nouveau, le groupe prévient jeudi qu'il pourrait devoir inscrire en 2026 des charges supplémentaires liées aux véhicules électriques.

Mais "nous pensons qu'elles seront significativement inférieures" à celles occasionnées en 2025, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, GM a fait savoir qu'il passait aussi dans ses comptes du quatrième trimestre une charge de 1,1 milliard de dollars liée en grande partie à la restructuration de sa société commune chinoise SAIC General Motors.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action GM baissait de 1,88%. Elle avait terminé la séance en hausse de 3,93%.

"Notre réalignement stratégique de capacités dans les véhicules électriques n'a pas d'impact sur la production de la gamme commercialisée actuellement (pour les marques) Chevrolet, General Motors et Cadillac", a précisé le groupe.

"Nous avons l'intention de continuer à fournir ces modèles à notre clientèle", a-t-il assuré.

Ses ventes de véhicules neufs ont reculé de près de 7% (703.001) au quatrième trimestre aux Etats-Unis, affectées, comme le reste du marché, par la suppression d'aides aux véhicules électriques - notamment d'un crédit d'impôt de 7.500 dollars fin septembre - et par de moindres promotions.

Ses ventes d'EV ont plongé de 43% sur un an au quatrième trimestre, à 25.219 véhicules. Elles avaient bondi de 107% au troisième trimestre.

Sur l'ensemble de l'année 2025, General Motors a écoulé 2,85 millions de véhicules (+5,5% sur un an), dont 169.887 véhicules électriques (+48% sur un an). Il est numéro un aux Etats-Unis, avec une part de marché estimée à 17,3%.

De son côté, son concurrent Ford avait annoncé le 15 décembre une réduction de la voilure sur les gros véhicules tout-électrique pour se concentrer sur les motorisations hybrides et à essence.

Il avait prévenu que cette décision allait occasionner des provisions et coûts supplémentaires de 19,5 milliards de dollars.