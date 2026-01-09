Rencontre entre conseillers US et émissaires du Danemark et du Groenland

La neige recouvre la Maison Blanche

par Steve Holland

Des conseillers du président américain Donald Trump ont rencontré jeudi des émissaires du ‍Danemark et du Groenland à la Maison blanche, a déclaré un responsable du gouvernement danois.

L'ambassadeur du Danemark à Washington, Jesper Moller ‌Sorensen, et le représentant en chef du Groenland à Washington, Jacob Isbosethsen, ont rencontré des responsables américains au Conseil de ​sécurité nationale de la Maison blanche, a déclaré le responsable.

La ⁠Maison blanche n'a pas immédiatement confirmé que la rencontre avait eu lieu.

Les discussions visaient à obtenir des ⁠clarifications sur les déclarations ‍américaines faites récemment au sujet du Groenland.

La Maison ⁠blanche a fait savoir mardi que les Etats-Unis étudiaient diverses options en vue d'une acquisition du Groenland, territoire semi-autonome intégré au ​royaume danois.

Donald Trump a déjà exprimé sa volonté de prendre le contrôle de l'île de l'Arctique en 2019 lors de son premier ⁠mandat et l'a régulièrement évoquée depuis son retour au ​pouvoir en janvier dernier, avec l'hypothèse de recourir ​à la force. ​L'achat du territoire est également envisagé, ont dit des responsables américains.

Donald ​Trump a présenté le contrôle ⁠du territoire comme indispensable à la sécurité nationale des Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit s'entretenir la semaine prochaine avec des responsables danois à Washington.

Le Groenland a dit à plusieurs reprises ‌qu'il ne souhaitait pas être intégré aux Etats-Unis. Plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont marqué mardi leur soutien au Danemark et au Groenland, soulignant qu'ils étaient seuls maîtres de leur avenir face aux visées expansionnistes des Etats-Unis.

(avec Costas Pitas; ‌version française Camille Raynaud)