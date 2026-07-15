Les États-Unis approuvent une vente potentielle de 484 millions de dollars portant sur des services de maintenance d'avions militaires au Koweït

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'État américain a annoncé mercredi avoir approuvé la vente potentielle de services de maintenance pour des avions C-17 et d'équipements connexes au Koweït, pour un coût estimé à 484 millions de dollars.
Le principal contractant sera Boeing BA.N , a précisé le Département d'État dans un communiqué.
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