Les États-Unis ajoutent Alibaba à la liste des entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise ; ils retirent YMTC et d'autres entreprises
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump ajoute Alibaba 9888.HK et d'autres sociétés à une liste d'entreprises qui aideraient l'armée chinoise, et en retire 12 autres, dont Yangtze Memory Technologies, selon un avis du Federal Register publié vendredi.

