Les États-Unis ajoutent Alibaba à la liste des entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise ; ils retirent YMTC et d'autres entreprises

L'administration Trump ajoute Alibaba 9888.HK et d'autres sociétés à une liste d'entreprises qui aideraient l'armée chinoise, et en retire 12 autres, dont Yangtze Memory Technologies, selon un avis du Federal Register publié vendredi.