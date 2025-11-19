Les États américains peuvent intervenir pour contester l'acquisition de Juniper par HPE pour 14 milliards de dollars

Un juge autorise les États à intervenir dans l'affaire de l'accord HPE-Juniper

Les États s'interrogent sur le rôle des lobbyistes dans l'accord et demandent un complément d'enquête

Les législateurs démocrates critiquent les conditions du règlement du DOJ

(Ajout du commentaire de HPE au paragraphe 3) par Jody Godoy

Un groupe d'États américains peut intervenir dans une affaire concernant l'acquisition de Juniper Networks JNPR.MX pour 14 milliards de dollars par Hewlett-Packard Enterprise HPE.N , acquisition que le ministère américain de la Justice a proposé de régler et de laisser l'accord se poursuivre, a déclaré un juge lors d'une audience mardi.

Le juge Casey Pitts de San Jose, en Californie, a déclaré que le Colorado et d'autres États pouvaient peser sur l'accord, mais n'a pas décidé s'il examinerait les circonstances dans lesquelles il a été conclu.

Un porte-parole de HPE a déclaré que l'entreprise n'était pas d'accord avec la décision, mais qu'elle était convaincue "qu'un examen objectif des faits de cette affaire conclurait que l'accord a été conclu de manière appropriée".

Peu après l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier, le ministère de la justice a intenté une action en justice pour bloquer l'accord, alléguant qu'il étoufferait la concurrence et conduirait à ce que deux entreprises seulement - Cisco Systems CSCO.O et HPE - contrôlent plus de 70 % du marché américain de l'équipement de réseau.

Le ministère de la justice a accepté d'abandonner ses poursuites en juin, avant un procès prévu, en échange de quoi HPE a accepté d'accorder des licences à des concurrents pour certaines technologies d'intelligence artificielle de Juniper et de vendre une unité destinée aux petites et moyennes entreprises. Le Colorado et un groupe d'États ont demandé à Pitts d'examiner le rôle joué par les lobbyistes ayant des liens avec l'administration Trump dans le règlement, et de déterminer si la proposition répond aux préoccupations initiales du DOJ concernant l'accord. Les législateurs démocrates et certains anciens avocats du ministère de la Justice ont également critiqué l'accord.

La semaine dernière, le ministère de la justice a proposé des conditions supplémentaires exigeant que HPE vende son activité de réseau sans fil Instant On à un concurrent viable et interdisant à HPE de la racheter pendant dix ans.