Les essais de Novo Nordisk sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer échouent, ce qui porte un coup au géant de l'amaigrissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le semaglutide de Novo Nordisk échoue dans les essais sur la maladie d'Alzheimer

Les essais visaient à ralentir de 20 % le déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer

Les actions chutent de 10 %

(Ajout d'un analyste et d'un commentaire d'investisseur tout au long) par Stine Jacobsen, Maggie Fick et Jacob Gronholt-Pedersen

Lesessais de Novo Nordisk

NOVOb.CO sur la maladie d'Alzheimer, très surveillés, portant sur une ancienne version orale de son médicament semaglutide, n'ont pas permis de ralentir la progression de la maladie cérébrale, a déclaré la société lundi, un coup dur pour le géant de l'obésité qui a fait chuter ses actions.

Lesessais, que Novo avait précédemment qualifiés de "billets de loterie" pour souligner leur issue très incertaine, visaient à déterminer si le médicament pouvait ralentir le déclin cognitif chez les patients.

Ce revers anéantit les espoirs de Novo de voir la maladie d'Alzheimer ouvrir un nouveau marché important pour les médicaments GLP-1 tels que le semaglutide, alors qu'il est confronté à une concurrence croissante de ses médicaments vedettes dans ses domaines de traitement principaux que sont l'obésité et le diabète. Erik Berg-Johnsen, gestionnaire de portefeuille chez Storebrand Asset Management, actionnaire de Novo, a déclaré à Reuters que l'échec de l'essai était probablement "un clou dans le cercueil" pour l'utilisation de ses produits contre la maladie d'Alzheimer.

« Le fait que l'étude ait été interrompue après deux ans, malgré une prolongation prévue pour la troisième année, suggère que le semaglutide n'offre pratiquement aucun avantage pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. »

L 'essai de Novo a été suivi de près pour savoir si les médicaments GLP-1 - utilisés par des millions de personnes pour le diabète et la perte de poids - pouvaient ralentir la progression de la maladie.

Le médicament testé était le Rybelsus, une pilule approuvée uniquement pour le diabète de type 2. Comme les produits phares de Novo, Ozempic et Wegovy, il contient du semaglutide.

LE "TICKET DE LOTERIE" PERD En septembre, Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la société chargé de la stratégie des produits et du portefeuille, avait qualifié les essais sur la maladie d'Alzheimer de "billet de loterie" , faisant référence à ses perspectives incertaines mais à son énorme potentiel.

La maladie d'Alzheimer et les autres démences touchent plus de 55 millions de personnes dans le monde. Il n'existe pas de traitement curatif.

"Bien que le semaglutide n'ait pas démontré son efficacité pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, l'ensemble des preuves à l'appui du semaglutide continue d'offrir des avantages aux personnes atteintes de diabète de type 2, d'obésité et de comorbidités connexes", a déclaré Martin Holst Lange, directeur scientifique de l'entreprise, dans un communiqué de presse.

Les résultats des deux essais menés sur des patients en phase précoce, appelés EVOKE et EVOKE+, constituent un nouveau revers pour le fabricant danois de médicaments et son nouveau directeur général Mike Doustdar, qui avait connu un succès fulgurant , grâce à Ozempic et Wegovy, avant que le ralentissement de la croissance des ventes et la chute du cours de l'action n'entraînent un changement de directeur général et des licenciements massifs .

Cerevers renforce le scepticisme des analystes quant aux ambitions de Novo dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, UBS n'estimant qu'à 10 % la probabilité de succès.

Henrik Hallengreen Laustsen, analyste à la Jyske Bank, a toutefois déclaré qu'une chute de 10 % du cours de l'action lundi ressemblait à une "réaction excessive".

Soren Lontoft Hansen, analyste chez Sydbank, a déclaré que l'échec n'était pas une surprise pour Novo, qui a connu une année difficile avec le ralentissement des ventes de ses principaux médicaments pour la perte de poids, le remaniement de sa direction et la concurrence croissante de son homologue américain Eli Lilly LLY.N .

"La réaction de l'action est probablement plus due au mauvais sentiment autour desactions de Novo Nordisk et au flux de nouvelles négatives au cours de l'année écoulée - peut-être y avait-il l'espoir d'un petit vent arrière de cette étude. »

PARTICIPANTS ÂGÉS DE 55 À 85 ANS

Les actions de Biogen BIIB.O ont bondi d'environ 5 % avant la mise sur le marché après l'annonce de l'échec de l'essai de Novo sur la maladie d'Alzheimer. Le Leqembi de Biogen et de son partenaire Eisai, et le Kisunla de son rival Eli Lilly ( LLY.N ) sont les seuls traitements approuvés pour la maladie d'Alzheimer aux États-Unis. Ces deux médicaments nécessitent des perfusions ou des injections et peuvent entraîner des effets secondaires importants.

« On craignait qu'Ozempic ne réduise les possibilités de Leqembi et d'autres médicaments contre la maladie d'Alzheimer en empêchant la progression de la maladie. Ces données lèvent donc un obstacle concurrentiel potentiel », a déclaré Eric Schmidt, analyste chez Cantor.

Les essais de Rybelsus, qui ont porté sur un total de 3 808 patients, ont été les premiers essais de grande envergure pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.

Les essais ont utilisé un système de notation pour évaluer les changements cliniques dans des domaines tels que la mémoire et la capacité des patients à s'occuper d'eux-mêmes sur une période de deux ans. Les études visaient un ralentissement de 20 % du déclin cognitif, comme le montrent les détails de l'essai.

Les analystes de Wall Street considéraient les essais comme très risqués et très rémunérateurs et avaient déclaré que les données permettraient de déterminer si le programme Alzheimer de Novo pourrait devenir un futur moteur de croissance.