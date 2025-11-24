La Pologne arrête un troisième Ukrainien suspecté d'être impliqué dans un sabotage ferroviaire

Le Premier ministre polonais Tusk visite le site de l'explosion sur la ligne ferroviaire Varsovie-Lublin à Mika

Le parquet national polonais a annoncé lundi l'arrestation d'un troisième ressortissant ukrainien dans le cadre de l'enquête sur le sabotage de la ligne Varsovie-Lublin, plus d'une semaine après qu'une explosion a endommagé la ligne ferroviaire reliant la capitale polonaise à la frontière ukrainienne.

Varsovie, allié majeur de Kyiv dans sa résistance face à l'invasion russe, a déjà inculpé par contumace deux autres Ukrainiens soupçonnés d'avoir collaboré avec la Russie pour saboter la voie ferrée, primordiale pour l'acheminement de l'aide vers l'Ukraine.

La Pologne affirme que ces deux hommes - identifiés comme Oleksandr K. et Yevhenii I. - ont fui en Biélorussie, soutien de Moscou, et a demandé leur extradition. Le troisième suspect a été identifié comme étant Volodimir B..

"Les preuves montrent qu'en septembre 2025, Volodimir B. a conduit Yevhenii I. dans la zone des opérations de sabotage prévues, lui permettant de faire une reconnaissance de la zone et de choisir l'endroit où les explosifs seraient posés", ont déclaré les procureurs dans un communiqué publié par un porte-parole.

"L'enquête se poursuit. Des activités intensives sont menées pour identifier toutes les autres personnes qui, sous quelque forme que ce soit, ont participé à la commande, à la planification, à l'organisation ou à l'exécution du sabotage."

La Pologne a fermé en représailles le dernier consulat russe sur son territoire et a annoncé le déploiement de quelque 10.000 soldats pour protéger ses infrastructures.

Moscou a nié toute responsabilité dans le sabotage, invoquant une "russophobie" polonaise. La Russie a déclaré qu'elle limiterait également la présence diplomatique et consulaire de la Pologne en Russie.

Une vague d'incendies criminels, de sabotages et de cyberattaques s'est abattue sur certains pays européens, dont la Pologne, depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine en 2022.

